تداوم حملات اسرائیل علیه چادرهای آوارگان و مناطق مختلف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه خود علیه چادرهای آوارگان فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه ادامه می دهد و خانه های فلسطینی ها را در شهر خان یونس با خاک یکسان می کند.

این تجاوزات همزمان با حملات توپخانه ای علیه مناطق جنوبی خان یونس صورت می گیرد.

در شهر غزه نیز حملات توپخانه ای سنگین از سوی اشغالگران صهیونیست صورت گرفته و نظامیان اسرائیلی به سمت خیابان السکه در محله الزیتون آتش گشودند.

تنها طی روز گذشته حملات رژیم صهیونیستی ۱۳ شهید و چندین زخمی برجای گذاشته است. نظامیان صهیونیست روز یکشنبه یک جنایت و کشتار در محله النصر واقع در غرب شهر غزه مرتکب شدند به طوری که با شلیک یک موشک ساختمان مسکونی را در این منطقه هدف قرار دادند.