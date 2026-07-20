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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۶:۴۷

اعتراف واشنگتن به تلفات نظامی در عراق

اعتراف واشنگتن به تلفات نظامی در عراق

 مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، هلاکت یک نظامی این کشور در عراق را تأیید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «سی‌ان‌ان» در گزارشی اعلام کرد: «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، در چرخشی آشکار به ضعف پدافندی ارتش کشورش اعتراف کرد.

وی که پیش‌تر سعی داشت توان نظامی ایران را کوچک بشمارد، مدعی شد که مرگ نظامی آمریکایی در عراق یک «حادثه» بوده که حین مقابله با پهپاد ایرانی رخ داده است.

روبیو همچنین گفت: یک موشک ایرانی جمعه گذشته توانست با وجود رهگیری بیشتر موشک‌ها، از پدافند هوایی اردن عبور کند.

پیش از این نیز، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اذعان کرده بود که در پی حملات ایران به پایگاه موفق السلطی اردن، دو نظامی آمریکایی کشته شده و یک نفر نیز مفقود شده است.

کد مطلب 6893104

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