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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۹

وزیر خارجه آمریکا همزمان با تداوم حملات علیه ایران از دیپلماسی گفت

وزیر خارجه آمریکا همزمان با تداوم حملات علیه ایران از دیپلماسی گفت

وزیر امور خارجه آمریکا که کشورش نهمین شب متوالی تجاوز نظامی علیه ایران را پشت سر گذاشته، با رویکردی متناقض مدعی آمادگی واشنگتن برای حل‌وفصل دیپلماتیک مسائل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در حاشیه سفر خود به فیلیپین برای شرکت در اجلاس آسه‌آن، در چرخشی آشکار و در عین حال متناقض، مدعی آمادگی واشنگتن برای دیپلماسی با ایران شد.

وی ادعا کرد که آمریکا همواره برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک آمادگی داشته و همچنان این مسیر را پیگیری می‌کند.

روبیو در حالی که با ادبیاتی تهدیدآمیز از وضعیت اقتصادی ایران سخن می‌گفت، ایران را به شلیک موشک و پهپاد متهم کرد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا با نقض آشکار تفاهم‌نامه «اسلام‌آباد»، نهمین شب پیاپی حملات نظامی خود را علیه مراکز نظامی و زیرساختی ایران انجام داده است.

ستاد فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز با تأیید تداوم این تجاوزات، مدعی هدف قرار دادن مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات نظارت ساحلی و شبکه‌های ارتباطی ایران شده است.


کد مطلب 6893103

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    نظرات

    • فروزان IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
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      واقعا جای تعجب است چنیین مطلبی را اطلاع رسانی کنید دیپلماسی امریکا یعنی جنگ 100در 100 -ترور -جا خالی دادن ......مذاکره خوب است ولی با چه کسی با آدم عاقل مرد انسانیت و ....
    • US ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
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      این روش شده بزن و‌بیا مذاکره کنیم ، مایه تفریح برای این روانی های اپستینی

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