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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۴

جوهری مطرح کرد؛

جزییات دوره‌های آموزش تخصصی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱

جزییات دوره‌های آموزش تخصصی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱

مدیرکل آموزش قوه قضاییه از جزییات برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی ویژه پذیرفته شدگان آزمون سر دفتری سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه اظهار کرد: ضرورت بکارگیری از اساتید متخصص و حرفه‌ای جهت برگزاری و اجرای دوره‌های کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ کانون سردفتران و دفترداران را بر آن داشت که از ظرفیت‌های اداره کل آموزش قوه قضائیه در این خصوص بهره‌گیری کنند.

وی افزود: لذا تفاهم نامه‌ای با هدف ارائه خدمات آموزشی با کانون سردفتران و دفتر یاران منعقد شد و سرفصل‌هایی متناسب با این امر تهیه و تنظیم شد.

جوهری گفت: مطابق بر این تفاهم نامه، بنا شد حدود ۱۲ عنوان سرفصل آموزشی با مهلت‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ ماهه توسط معاونین محترم منابع انسانی دادگستری سراسر استان‌ها (در مراکز استان‌ها) برای آموزش بیش از ۵ هزار داوطلب پذیرفته شده اجرا شود.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه گفت: پس از انجام مراحل مقدماتی اعم از ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون سر دفتری سال ۱۴۰۱، ظرف یک هفته دوره‌های آموزشی در فضایی استاندارد و مطلوب به اجرا در خواهد آمد.

گفتنی است، عناوین سرفصل‌ها عبارتند از: اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی (۸ ساعت)، اصول حفاظت اسناد و امنیت اطلاعات (۸ ساعت)، ساختار و تشکیلات اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای مرتبط (۸ ساعت)، مسئولیت‌ها و مجازات‌های سردفتران و دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی (۱۰ ساعت)، حقوق اداری و استخدامی و روابط حقوقی و کاری سردفتر با دفتریار و سایر کارمندان (۶ ساعت)، حقوق ثبت اسناد و املاک (٢٠ساعت)، قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن و بخش نامه‌های مرتبط (۱۵ ساعت)، آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و شیوه نامه آن (١٠ ساعت)، آشنایی با شرایط و متون اسناد رسمی و نحوه نگارش آن (١٥ ساعت)، فراگیری رایانه و کاربرد آن در دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت آنی (۱۵ ساعت)، نحوه پذیرش و چگونگی تنظیم و ثبت انواع اسناد رسمی و مقررات مربوط به آن شامل (درخواست‌ها، مکاتبات، اخذ استعلامات و تنظیم اسناد بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، تقسیم نامه، وقف، هبه، وصیت، رضایت، تعهد، اقرار، اقاله و سایر اسناد مالی و غیرمالی و سایر امور تبعی (۲۵ ساعت) و نحوه پذیرش و چگونگی صدور اجراییه اسناد تنظیمی و ارجاعی (۱۰ ساعت) است.

کد مطلب 6080694

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