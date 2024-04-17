به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه اظهار کرد: ضرورت بکارگیری از اساتید متخصص و حرفه‌ای جهت برگزاری و اجرای دوره‌های کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ کانون سردفتران و دفترداران را بر آن داشت که از ظرفیت‌های اداره کل آموزش قوه قضائیه در این خصوص بهره‌گیری کنند.

وی افزود: لذا تفاهم نامه‌ای با هدف ارائه خدمات آموزشی با کانون سردفتران و دفتر یاران منعقد شد و سرفصل‌هایی متناسب با این امر تهیه و تنظیم شد.

جوهری گفت: مطابق بر این تفاهم نامه، بنا شد حدود ۱۲ عنوان سرفصل آموزشی با مهلت‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ ماهه توسط معاونین محترم منابع انسانی دادگستری سراسر استان‌ها (در مراکز استان‌ها) برای آموزش بیش از ۵ هزار داوطلب پذیرفته شده اجرا شود.

مدیرکل آموزش قوه قضائیه گفت: پس از انجام مراحل مقدماتی اعم از ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون سر دفتری سال ۱۴۰۱، ظرف یک هفته دوره‌های آموزشی در فضایی استاندارد و مطلوب به اجرا در خواهد آمد.

گفتنی است، عناوین سرفصل‌ها عبارتند از: اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی (۸ ساعت)، اصول حفاظت اسناد و امنیت اطلاعات (۸ ساعت)، ساختار و تشکیلات اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای مرتبط (۸ ساعت)، مسئولیت‌ها و مجازات‌های سردفتران و دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی (۱۰ ساعت)، حقوق اداری و استخدامی و روابط حقوقی و کاری سردفتر با دفتریار و سایر کارمندان (۶ ساعت)، حقوق ثبت اسناد و املاک (٢٠ساعت)، قانون دفاتر اسناد رسمی و آئین نامه آن و بخش نامه‌های مرتبط (۱۵ ساعت)، آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و شیوه نامه آن (١٠ ساعت)، آشنایی با شرایط و متون اسناد رسمی و نحوه نگارش آن (١٥ ساعت)، فراگیری رایانه و کاربرد آن در دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت آنی (۱۵ ساعت)، نحوه پذیرش و چگونگی تنظیم و ثبت انواع اسناد رسمی و مقررات مربوط به آن شامل (درخواست‌ها، مکاتبات، اخذ استعلامات و تنظیم اسناد بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، تقسیم نامه، وقف، هبه، وصیت، رضایت، تعهد، اقرار، اقاله و سایر اسناد مالی و غیرمالی و سایر امور تبعی (۲۵ ساعت) و نحوه پذیرش و چگونگی صدور اجراییه اسناد تنظیمی و ارجاعی (۱۰ ساعت) است.