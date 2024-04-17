به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره قاصد آب با اشاره به اینکه شعار سال ۱۴۰۳ آبفای استان اصفهان «خدمت نوین جهادی، توسعه مشارکت و سرمایه انسانی» است که بر این اساس فعالیت‌های این شرکت شکل می‌گیرد، اظهار داشت: در سال گذشته طرح ملی جهاد آبرسانی در سه شهرستان نائین، فریدونشهر و سمیرم با مبلغ قراردادی بالغ بر یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال، به پیشرفت ۴۸ درصدی رسیده که آبرسانی پایدار به ۹۷ روستا را در پی دارد.

وی با اشاره به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به دنبال تاکید رئیس جمهوری محترم بر ادامه اجرای پروژه تصفیه خانه آب خوانسار و تصفیه خانه فاضلاب چادگان، افزود: پیش بینی می‌شود فاز اول تصفیه خانه آب خوانسار تا تابستان سال ۱۴۰۳ افتتاح شود و بخش سازه‌ای تصفیه خانه فاضلاب چادگان نیز به پیشرفت ۸۷ درصدی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه این شرکت در سال گذشته موفق به بومی سازی دانش نوین بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب شد، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ متر نوسازی شبکه فاضلاب در اصفهان به روش نوین بدون ترانشه به روش CIPP، برای نخستین بار در صنعت آبفای کشور در اصفهان اجرا شد.

اکبریان ادامه داد: مرکز کنترل و پایش تأسیسات فاضلاب آبفای استان اصفهان با هدف پایش عملیات فرایند تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه‌های فاضلاب شمال، جنوب، شرق اصفهان و منطقه مبارکه و همچنین سیستم مانیتورینگ و سامانه نظارت تصویری هوشمند تصفیه خانه آب اصفهان افتتاح شد.‌

بهره برداری ۱۷ پروژه آبرسانی شهری و روستایی در اصفهان

وی با بیان اینکه ۱۷ پروژه آبرسانی شهری و روستایی آبفای استان اصفهان در دهه مبارک فجر با هزینه اجرایی یک‌هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال افتتاح شد، اضافه کرد: ۱۸ طرح آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز با هزینه‌ای بالغ بر یک‌هزار و یکصد میلیارد ریال در هفته دولت کلنگ زنی و بهره بردای شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون عملیات ارتقای تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر به عنوان یکی از قدیمی ترین تصفیه خانه‌ها در استان اصفهان به پایان رسیده است، گفت: مدول دوم آن با ظرفیت یکصد هزار نفری به روش لجن فعال و لاگون هوادهی با حذف ازت و فسفر در اوایل سال ۱۴۰۳ در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

اکبریان در اقدامی دیگر عملیات آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستایی سعید آباد، با هدف تأمین آب شرب روستاییان از تصفیه خانه آب گلپایگان آغاز شده است که با اجرای این عملیات بیش از ۶ هزار ۶۷۸ نفر از آب شرب پایدار برخوردار می‌شوند و آبرسانی سیار به ۴۹ روستای منطقه تیران نیز حذف شده است.

وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به هسته مرکزی شهر اصفهان پس از اجرای ۳۵۰۰ متر عملیات لوله گذاری در مرکز شهر تکمیل شد، اظهار داشت: با اجرای این عملیات مشکل افت فشار آب به ویژه در فصل تابستان در حدفاصل خیابان‌های آتشگاه تا صمدیه، طالقانی، مسجد سید و اتصال آن به خیابان آیت الله کاشانی، آتشگاه، کهندژ، خیابان جدید بهستان و خیابان صاحب روضات شهر اصفهان رفع شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: اخذ تسهیلات ماده ۵۶ از بانک ملی، برای ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر گلپایگان به عنوان یکی از طرح‌های مصوب سفر ریاست محترم جمهور و انعقاد قرارداد مشارکت آبفای استان اصفهان و بانک ملت برای تأمین منابع مالی پروژه‌های آب و فاضلاب از دیگر فعالیت‌های مهم آبفای استان اصفهان به شمار می‌آید.

اکبریان خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکصد شهر و ۹۶۳ روستا در استان اصفهان تحت پوشش خدمات شرکت آبفا قرار دارد و در ۱۱ ماهه سال جاری شاهد اصلاح و توسعه ۴۳۱ کیلومتر شبکه آب، ۱۱۸ کیلومتر شبکه فاضلاب، واگذاری ۲۰ هزار فقره انشعاب آب و ۱۳ هزار و ۶۱۶ فقره انشعاب فاضلاب در استان بوده ایم.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون ۸۵۱ باب مخزن با حجم بالغ بر یک میلیون و ۷۰ هزار متر مکعب با هدف ارتقا سطح کیفیت آب شرب شستشو و گند زدایی شد و بیش از ۳۰ هزارکنتور خراب در آبفای استان اصفهان با هدف کاهش هدررفت آب و رضایت مشترکین تعویض گردید؛ همچنین یک‌هزار و ۷۸۰ فقره انشعاب غیر مجاز در ده ماهه سال جاری در سطح استان اصفهان کشف شد که ۱۳۹۰ فقره انشعاب آب و ۳۹۰ فقره انشعاب فاضلاب را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه پویش شهروند مروج نیز برای نخستین بار در آبفای استان اصفهان کلید خورد، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف محرومیت زدایی در طرح جهاد آبرسانی و حذف آبرسانی سیار در استان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های سال ۱۴۰۳ است، همچنین طرح جهاد مخزن سازی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله خیران در دستور کار شرکت قرار دارد و پروژه‌های در دست اجرا نیز با قوت پیگیری خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در ادامه به برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: به طور قطع هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری در بخش‌های مختلف شرکت خواهد داشت و اجرای طرح داده کاوی نیز از اولویت‌های دیگر شرکت است.

اکبریان، پیش بینی برنامه عملیاتی مناسب جهت بهره مندی از تسهیلات ماده ۵۶، بازنگری در فرایندها و بروز رسانی مدیریت انبارها، ارتقا تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه فاضلاب، رصد زمان رسیدگی به حوادث و شناسایی مشکلات و کاهش زمان رسیدگی به حوادث، توزیع عادلانه امکانات رفاهی و بهره مندی از سامانه‌های نرم افزاری را از جمله برنامه‌های ابفای استان برشمرد و افزود: تدوین برنامه جامع استراتژیک شرکت در راستای بهبود بهره وری، افزایش سود آوری، روابط بهتر با مشترکین، جذب و حفظ پرسنل مستعد، بهبود کارایی و تصمیم گیری بهتر، جانشین پروری در دستور کار این شرکت در سال جاری است.

وی اضافه کرد: پیگیری اخذ سند مالکیت املاک فاقد سند شرکت و خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه بحران سایر مواردی است که در سال ۱۴۰۳ در دستور کار شرکت قرار دارد.