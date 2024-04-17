شهادت ۱۳ فلسطینی در دور جدید بمباران غزه/ وضعیت بغرنج کودکان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، منابع محلی در نوار غزه از شهادت ۱۳ فلسطینی در دور جدید بمباران این باریکه خبر دادند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی گروهی از فلسطینیان را در محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه هدف قرار دادند که طی آن ۱۳ نفر به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.
وضعیت بغرنج کودکان جنگ زده در نوار غزه
به گزارش منابع محلی، کودکان فلسطینی در غزه مانند کودکان دیگر نیستند، آنها صبحها با صدای بمباران و شلیک اشغالگران صهیونیست بیدار میشوند و بعضاً میبینند که همه اعضای خانواده را از دست داده و تنها و بیکس شدهاند.
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