استقلال سبزپوش شد/ حضور بازیکنی با یک چشم + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم شمس آذر قزوین خواهد بود.

تمرینات آبی پوشان تهرانی زیر نظر جواد نکونام پیگیری می شود و امروز چهارشنبه نیز آبی پوشان در شرایطی تمرین خود را پشت سر گذاشتند که یامگا بازیکن مصدوم این تیم نیز کنار سایر نفرات حضور داشت.

یامگا که از ناحیه چشم مصدوم شده و دیدارهای زیادی را از دست داده است، با بستن چشم آسیب دیده اش در تمرینات شرکت کرد. استقلالی ها در تمرین امروز از لباس تمرینی سبز رنگ استفاده کردند.