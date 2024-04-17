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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۰۴

استقلال سبزپوش شد/ حضور بازیکنی با یک چشم + عکس

استقلال سبزپوش شد/ حضور بازیکنی با یک چشم + عکس

تیم فوتبال استقلال تمرینات خود برای برگزاری دیدار هفته بیست و چهارم برابر شمس آذر قزوین را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم شمس آذر قزوین خواهد بود.

تمرینات آبی پوشان تهرانی زیر نظر جواد نکونام پیگیری می شود و امروز چهارشنبه نیز آبی پوشان در شرایطی تمرین خود را پشت سر گذاشتند که یامگا بازیکن مصدوم این تیم نیز کنار سایر نفرات حضور داشت.

یامگا که از ناحیه چشم مصدوم شده و دیدارهای زیادی را از دست داده است، با بستن چشم آسیب دیده اش در تمرینات شرکت کرد. استقلالی ها در تمرین امروز از لباس تمرینی سبز رنگ استفاده کردند.

استقلال سبزپوش شد/ حضور بازیکنی با یک چشم + عکس

کد مطلب 6081414

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    نظرات

    • ن IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      با امید پیروزی روز جمعه مقابل شمس آذر . ماشاالله استقلالی ها💙آبییته.

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