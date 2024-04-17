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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۴۱

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

برد بزرگ العین مقابل الهلال برای پایان رکورد جهانی

برد بزرگ العین مقابل الهلال برای پایان رکورد جهانی

تیم فوتبال العین امارات مقابل الهلال عربستان در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان فصل جاری آسیا نتیجه‌ای شگفت انگیز را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال العین امارات و الهلال عربستان در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز پنجشنبه در ورزشگاه هزاء بن زائد امارات برگزار شد که با برد چهار بر دو میزبان اماراتی همراه بود.

سوفیان رحیمی (۶ و ۲۶-پ نالتی و ۳۸-پ نالتی) و کاکو (۵۶-پ نالتی) برای العین و مالکوم (۴۹) و یاسر الشهرانی (۷۸) برای الهلال گلزنی کردند.

شاگردان هرنان کرسپو در حالی موفق به کسب پیروزی پرگل شدند که الهلال در ۳۶ دیدار قبلی رسمی خود در تمامی مسابقات نتیجه‌ای جز پیروزی نگرفته بود. آنها همچنین ۴۴ بازی نباخته بودند و آخرین شکست آبی‌پوشان فوتبال عربستان به ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲ باز می‌گردد.

الهلال با این شکست تلخ حالا در فصلی رویایی در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا هستند تا تمام تلاش‌های اخیر آنها که تبدیل به رکوردی در سطح دنیا شده بود دیگر به چشم نیاید.

کد مطلب 6081518
مهدی مرتضویان

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