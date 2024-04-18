به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید سرتیپی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: میزان صادرات سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۴ درصدی مواجه بود.

وی اضافه کرد: ترکیه، عراق، چین، افغانستان، فدراسیون روسیه و سوریه از جمله مقاصد صادراتی آذربایجان غربی در سال گذشته به شمار می‌روند.

وی اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی از آذربایجان غربی در سال گذشته نیز شامل مواد پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات صنعتی، محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، فرش و صنایع دستی بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: سال ۱۴۰۲ بر اساس کارت‌های بازرگانی استان بیش از ۳۹۵ هزار تن انواع کالاهای مورد نیاز به ارزش ۹۱۴ میلیون دلار وارد کشور شد که ترکیه، عراق، چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند مهمترین مبادی این کالاها بود.

سرتیپی با بیان اینکه در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال پیش از آن، ۷۱ درصد رشد داشتیم، گفت: در این مدت ۲ هزار و ۵۴۵ فقره کارت بازرگانی ،۸۶۱ فقره کارت پیله وری و ۲۱ هزار و ۹۰۸ فقره کارت مرزنشینی صادر شد.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: طی یکسال گذشته در حوزه صنعتی استان ۱۹۴ فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی جدید با رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته صادر گردید که برای بهره برداری از این واحدهای صنعتی ۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با افزایش ۱۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲.۱ برابر) انجام شده است که با ورود این واحدها به چرخه تولید زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ هزار و ۸۵۱ نفر در استان که ۲.۶ برابر مدت زمان مشابه سال گذشته است (رشد ۱۶۱ درصدی)، فراهم گردید.

سرتیپی خاطرنشان کرد: در سال گذشته یک هزار و ۱۸۷ فقره جواز تأسیس با رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برای احداث واحدهای صنعتی تولیدی جدید در استان صادر شده است که پیش بینی می‌شود برای تکمیل و راه اندازی این واحدها بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شود، همچنین مورد انتظار است با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای قریب ۲۹ هزار نفر با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته فراهم گردد.

مدیر کل صمت آذربایجان غربی اضافه کرد: در حال حاضر دو هزار و ۲۸ واحد صنعتی تولیدی در آذربایجان غربی در حال فعالیت می‌باشند که برای فعال‌سازی این واحدها در استان ۱۵۴ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است و با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۶۱ هزار نفر فراهم شده است.

سرتیپی تأکید کرد: در حال حاضر برای اجرای طرح‌های صنعتی تولیدی در استان ۲ هزار و ۴۶۰ فقره جواز تأسیس با پیش بینی سرمایه گذاری یک میلیون و چهل هزار میلیارد ریال صادر شده است که با بهره برداری از این طرح‌های صنعتی پیش بینی می‌شود برای ۶۷ هزار و ۲۸۵ نفر زمینه اشتغال مستقیم ایجاد شود.