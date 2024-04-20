به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با برگزاری دوره‌ای وبینارهای خود با کشورهای عضو در خصوص آخرین وضعیت توسعه و پیشرفت فوتبال که با حضور مسؤولان هر یک از فدراسیون‌ها برگزار می‌شود اطلاعات لازم را به روز رسانی می‌کند.

در این جلسه مجید جلالی رئیس کمیته توسعه و پیشرفت به همراه علی تارقلی‌زاده سرپرست کمیته بین‌الملل فدراسیون با مدیران ارشد تحقیق و توسعه فیفا گفتگو داشتند.

صحبت‌های مطرح شده بین آنها در هفت محور بود که به برنامه‌های جاری و آتی فدراسیون فوتبال ارتباط داشت.

جلالی در این جلسه به تشریح آخرین وضعیت کمیته توسعه و پیشرفت فدراسیون پرداخت که در حال بسترسازی مناسب و حرفه‌ای برای تمامی رده‌های فوتبال و بخش‌های مختلف آن است. همچنین طرح مربوط به فوتبال خیابانی که از سوی فیفا در حال پیگیری است نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در حال حاضر برنامه‌های فشرده‌ای در این زمینه در کمیته توسعه و پیشرفت طراحی شده که با کمک یکی از شرکت‌های صاحب سبک در حال اجرا است.

رییس کمیته توسعه و پیشرفت فدراسیون فوتبال ایران برنامه‌های بلندمدت فوتبال پایه در کشور را با تعیین اهداف مربوط تا ۱۴۱۴ هجری شمسی بیان کرد و آن‌ها را شرح داد. همچنین درباره آخرین وضعیت تیم‌های ملی در سطح پایه نیز بحث و تبادل نظر شد تا مدیران فیفا نیز در جریان اقدام‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف مرتبط با پیشرفت فوتبال در فدراسیون جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند.