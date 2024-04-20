۱۱۰۰ قطعه زمین با حضور رییس جمهور در استان سمنان واگذار شد

محمد حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از برنامه‌های خوب سفر رئیس جمهور به استان سمنان طرح اعطای زمین جوانی جمعیت بود، تاکید کرد: در جشن واگذاری زمین نهضت ملی مسکن با حضور رئیس جمهور، یک هزار و ۱۵۰ قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت به مردم استان سمنان واگذار شد.

وی با بیان اینکه این زمین‌ها قطعات ۲۰۰ متری هستند که به صورت ویلایی ساخته می‌شود، افزود: این زمین‌ها به کسانی داده می‌شود که فرزند سوم یا بیشتر آنها از سال ۱۴۰۰ به این سمت به دنیا آمده باشد.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین از آماده سازی چهار سایت نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و تاکید کرد: این سایت‌ها در راستای تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی ایجاد شده است.

حمیدی بیان کرد: ۳۰۰ هکتار از اراضی نهضت ملی مسکن استان سمنان در قالب این سایت‌ها آماده سازی و طی مراسمی با حضور ویژه وزیر راه و شهرسازی مهیای ساخت شده است.

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به استان سمنان دارای برکات فراوانی بود، افزود: دو هزار و ۵۸ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر باقی مانده در این سفر افتتاح و به بهره برداری رسید.