به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، هدف اصلی از اجرای این پروژه، اشتغالزایی برای افراد کم برخوردار و مشارکت مردمی در زنجیره ارزش آبزیان با تمرکز بر ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش پروش ماهیان دریایی و پرورش میگو عنوان شده است.

براساس ارزیابی های اولیه در این پروژه، ۲۵۹ قطعه زمین با ظرفیت اشتغالزایی مستقیم هزار و ۵۵۴ نفر برای کار در مزارع توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث و با یک الگوی بهره برداری مشخص به مددجویان تخصیص داده می شود.

براساس این الگو قرار است ۴۰ درصد اراضی پس از احداث استخرهای پرورش ماهی به دهک‌های ۱ تا ۵ استان تخصیص یابد.

این طرح با محوریت مجتمع اقتصادی کمیته امداد و در قالب یک کنسرسیوم همکاری مابین معاونت علمی، استانداری بوشهر، پارک علم و فناوری خلیج فارس و شرکت های دانش بنیان و فناور حاضر در پارک و استان اجرا خواهد شد.

طی بازدیدی که در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین توسط تیم کارشناسی دفتر برنامه ملی از سایت تخصیص یافته به پروژه صورت گرفت، آخرین وضعیت پروژه توسط دستگاه های اجرایی استان ارائه و در خصوص روش های تامین منابع مالی، برنامه زمانبندی اجرای پروژه و ساختار شکست کار تصمیمات مقتضی اخذ شد.

براین اساس مقرر شد، طرح اقتصادی و الگوی کسب و کار با مشارکت مردم توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد تدوین و در ادامه روش‌های تأمین منابع مالی و نحوه حمایت دفتر برنامه ملی از این پروژه مشخص شود.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این بازدید، تمرکز ویژه برای بهره مندی از قانون جهش تولید دانش بنیان بود.

مفاد این قانون توسط کارشناسان دفتر برای مدیران و دستگاه های اجرایی استان ارائه و مقرر شد از ظرفیت شرکت های پتروشیمی موجود در استان جهت سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی حوزه شیلات و گلخانه استفاده شود.

همچنین در این بازدید دو روزه از توانمندی ها و ظرفیت های صنعت آبزی پروری استان بوشهر از جمله شرکت تولید بچه ماهیان دریایی راموز، پروژه های تولید ماهی درقفس در خورموج و پروژه های تولید پرورش ماهی در قفس در مقیاس ۵ تنی بازدیدهایی صورت گرفت و مقرر شد طرح های اجرایی و عملیاتی این پروژه ها توسط مجریان و شرکت های حاضر در پارک علم و فناوری برای بررسی جهت تخصیص تسهیلات به دفتر برنامه ملی توسعه شهرک های گلخانه ای و شیلاتی ارسال شود.