  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

پروژه پرورش صدف در جزیره شیف افتتاح شد

پروژه پرورش صدف در جزیره شیف افتتاح شد

بوشهر- همزمان با هفته دولت، پروژه پرورش صدف در جزیره شیف با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه پرورش صدف در جزیره شیف با حضور فرماندار شهرستان بوشهر و رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد تومانی، نویدبخش ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه صنایع دریامحور در منطقه است.

محمد مظفری فرماندار بوشهر عصر جمعه در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: پرورش صدف فرصتی نوین در صنایع دریامحور است که می‌تواند فصل جدیدی در عرصه تولید و اشتغال در شهرستان بوشهر رقم بزند.

وی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس به ثمر نشسته و به طور مستقیم برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش جوانان در پیشبرد ایده‌های نوآورانه، گفت: این پروژه نمونه بارزی از توانایی جوانان در تبدیل ایده‌های علمی به پروژه‌های عملی و مولد است.

مظفری ادامه داد: تولید قفس‌های تخصصی و عرضه بچه‌صدف‌های پرورشی از دیگر دستاوردهای این شرکت‌هاست که با ظرفیت تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه صدف خوراکی و ۷۰ تن صدف در هر دوره، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و توسعه این صنعت ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6573938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها