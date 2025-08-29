پروژه پرورش صدف در جزیره شیف افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، پروژه پرورش صدف در جزیره شیف با حضور فرماندار شهرستان بوشهر و رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد تومانی، نویدبخش ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و توسعه صنایع دریامحور در منطقه است.

محمد مظفری فرماندار بوشهر عصر جمعه در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: پرورش صدف فرصتی نوین در صنایع دریامحور است که می‌تواند فصل جدیدی در عرصه تولید و اشتغال در شهرستان بوشهر رقم بزند.

وی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس به ثمر نشسته و به طور مستقیم برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی کرده است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش جوانان در پیشبرد ایده‌های نوآورانه، گفت: این پروژه نمونه بارزی از توانایی جوانان در تبدیل ایده‌های علمی به پروژه‌های عملی و مولد است.

مظفری ادامه داد: تولید قفس‌های تخصصی و عرضه بچه‌صدف‌های پرورشی از دیگر دستاوردهای این شرکت‌هاست که با ظرفیت تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه صدف خوراکی و ۷۰ تن صدف در هر دوره، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و توسعه این صنعت ایفا خواهد کرد.