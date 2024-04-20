به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خدا و زمان» تألیف ناتالیا دِنگ به تازگی با ترجمه محمدابراهیم مقصودی توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.

ناتالیا دنگ نویسنده این‌کتاب متولد ۱۹۸۷، دانشیار فلسفه در دانشگاه یونسی کره جنوبی و اکنون رییس انجمن فلسفه زمان است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد گرفته و در زمینه‌های متافیزیک زمان و فلسفه دین پژوهش می‌کند.

خدای ادیان غربی، یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت، عموماً ازلی دانسته می‌شود، اما ازلی بودن به چه معناست؟ آیا خداوند بیرون از زمان است؟ آیا حیات خداوند به‌نحوی است که در آن رویدادی پس از رویدادی دیگر واقع نمی‌شود و همه رویدادها به‌طور همزمان به وقوع می‌پیوندند؟ یا خداوند نیز همچون ما در درون زمان واقع است؟

این‌ها پرسش‌هایی هستند که ارتباط میان یافته‌های تاریخی و علمی را با معتقدات دینی بررسی می‌کنند. ناتالیا دِنگ می‌گوید این‌کتاب، پس از ارایه پیش زمینه‌های مورد نیاز در بخش نخست، به پرسش‌های ذکر شده می‌پردازد و پاسخ‌های ارایه شده به آن‌ها را به خوبی مرور و ارزیابی می‌کند.

مجموعه بن‌مایه‌های کمبریج، به صورت تفصیلی و تحلیلی موضوعات را در قالب جلدهای جداگانه و به صورت نسبتاً مختصر بررسی می‌کند. نویسندگان این مجموعه از صاحب‌نظران حوزه پژوهشی مرتبط به موضوع کتاب‌ها بشمار می‌آیند.

نه فقط برای اطلاع مخاطبان این مجموعه که برای درک همت و عزم و جدیت دیگران در امور علمی و تحقیقاتی؛ مجموعه بن‌مایه‌های کمبریج تا به‌حال در ۲۵ سرفصل موضوعی مختلف منتشر شده است. سرفصل موضوعی فلسفه این مجموعه در ۱۵ شاخه و تاکنون ۲۲۸ کتاب تقدیم جامعه علمی کرده است. همچنین در سرفصل موضوعی دین نیز ۸ شاخه مختلف مورد توجه قرار گرفته و ۸۱ کتاب منتشر شده است. همان‌طورکه گفته شد در شاخه فلسفه دین تا به حال ۳۱ کتاب منتشر شده است که هم‌اینک ترجمه ده کتاب از آن مجموعه به فارسی تقدیم خوانندگان علاقه‌مند فارسی‌زبان می‌شود.

فلسفه دین در کشورمان نیز در سال‌های اخیر مورد توجه استادان و محققان به‌ویژه نسل جوان‌تر قرار گرفته است. البته با توجه به گستره موضوعی مباحث فلسفه دین، میزان دغدغه‌مندی نسبت به هر کدام از این موضوعات در جوامع مختلف متفاوت است. موضوعاتی نظیر «معنای زندگی»، «علم و دین»، «خداباوری»، «تکثرگرایی» و «مسئله‌های شر و رنج» که در زمره موضوعات اصلی و مشترک مباحث فلسفه دین‌اند، مصادیقی از چالش‌های فکری محیط‌های علمی ایران نیز محسوب می‌شوند.انتشار کارهای متنوعی در سال‌های اخیر در فضای فکری فلسفه دین ایران از جمله مجلات، کتاب‌ها، مقالات و رساله‌های دانشجویی مختلف در کنار برگزاری رویدادهای علمی و پژوهشی متنوع، انجام شده است اما ناکافی برای تحقیقات بیشتر و کامل‌تر در آینده است.

ترجمه این ده کتاب از مجموعه بن‌مایه‌های فلسفه دین کمبریج نیز نمونه‌ای از تلاش محققان کشور برای بسط و تعمیق مباحث فلسفه دین و طرح اصولی و دقیق این مباحث در محیط‌های علمی ایران است که بی‌تردید به افزایش سطح عقلانیت دینی و تعمیق بنیان‌های عقلانی دین و ایمان می‌انجامد.

«خدا و زمان» با ۱۲۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.