به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» در پیامی سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شورای انقلاب و ثبت آن به عنوان روز تأسیس این نهاد انقلاب و مردمی در تاریخ کشور را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:
برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سلام علیکم
دوم اردیبهشت ماه؛ سالروز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شورای انقلاب و ثبت آن به عنوان روز تأسیس این نهاد انقلاب و مردمی در تاریخ کشور را به جنابعالی، فرماندهان، مسئولین، مدیران، کارکنان و خانوادههای مکرم آنان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
خدای بزرگ را خاضعانه حمد و سپاس میگوئیم از سپیده دم پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز و با گذشت بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حافظه تاریخی ایران و ایرانی گواهی میدهد، سپاه مقتدر و قهرمان در خیمه ولایت و تبعیت از مقام معظم ولایت فقیه و فرمانده کل قوا در اوج شکوه، عظمت، بصیرت و هوشمندی؛ حماسهساز عرصههای انقلاب و میهن اسلامی بوده است و در این مسیر مبارک با اهدای هزاران شهید تاریخساز همچون سرلشکر پاسدار شهید محمدرضا زاهدی و سرلشکر پاسدار شهید محمدهادی حاجی رحیمی بر تارک آن میدرخشد، افتخارات ماندگار و غرورانگیزی برای این سرزمین ثبت کرده است.
نقشآفرینیهای حماسی و مجاهدانه پاسداران انقلاب اسلامی از هنگامه تشکیل سپاه تا ۸ سال دفاع مقدس و پس از آن، در عرصههای مختلف به ویژه در حوزههای نظامی، دفاعی، امنیتی، سازندگی، محرومیت زدایی و مردمیاری همواره برای ملت ایران آرامشبخش، امیدآفرین و غرورانگیز و برای علاقمندان به انقلاب و نظام اسلامی الهامبخش و منشأ تولید ظرفیت و قدرت برای مقابله با تهدیدات و توطئههای نظام سلطه و صهیونیسم بوده است که جلوههای معنادار آن در سالیان اخیر در جبهه مقاومت اسلامی منطقه غرب آسیا و در طریق آزادی قدس شریف پدیدار شده است.
بیشک عصبانیت و کینهتوزیهای مستمر دشمنان ملت ایران به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقهای و فرامنطقهای آنان ناشی از اقتدار و تأثیرگذاری این نهاد انقلابی و با اراده در خنثیسازی نقشههای شوم آنان علیه این میهن اسلامی است که بر پیشانی آن درخشش عملیات «وعده صادق» در لبیک به رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و مطالبه ملی در تنبیه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی تبلور ویژهای دارد. به ارواح طیبه و نورانی شهیدان عالیقدر و همیشه جاوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درود میفرستم و دوام توفیق آن سازمان را تحت عنایات حضرت بقیه اللهالاعظم (عج) و تدابیر، منویات، فرامین و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) را از خدای قادر متعال مسالت میجویم.
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