مهر تایید مجوز حرفه ای روی تسویه مالی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا تمام مدرک‌های مالی خود را بارگذاری کرد تا تاییدیه لازم را دریافت کند.

کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع رسیدگی به مدرک‌های ارسالی با بررسی تمام پرونده‌های جاری و پیشین باشگاه در سطح طلبکاران داخلی و خارجی آنها را تأیید و نتیجه بررسی‌های خود را به AFC ارسال کرد.

همچنین خود اظهاری اعضای فصل جاری تیم مبنی بر دریافت مطالبات خود تا تاریخ دهم دی ماه ۱۴۰۲ نیز مورد تأیید کمیته صدور مجوز حرفه ای قرار گرفت و به AFC ارسال شد.

از این رو پرسپولیس هیچ پرونده جاری مالی ندارد و آنها تنها باید موارد مرتبط با واگذاری مالکیت به بخش خصوصی را تا عصر فردا بارگذاری کنند که مورد بررسی سه روزه کمیته صدور مجوز حرفه ای قرار بگیرد و نظر نهایی در این باره اعمال شود.

شایان ذکر است دوشنبه گذشته بلوک ۸۵ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس بالاخره در تالار فرابورس به فروش رفت تا کنسرسیوم بانکی به عنوان صاحبان اصلی این مجموعه انتخاب شوند.