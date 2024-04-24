کیومرث هاشمی: واگذاری استقلال و پرسپولیس نقطه عطف ورزش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان در مراسم آئین واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی که امروز چهارشنبه (۵ اردیبهشت) در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: ۳۵ سال است که سابقه حضور در ورزش کشور را داشته‌ام و می‌توانم بگویم امروز بهترین روز من در ورزش بوده و واگذاری استقلال و پرسپولیس نقطه عطفی در تاریخ ورزش ایران است.

مردم با استقلال و پرسپولیس زندگی می کنند

وی در ادامه صحبت هایش پیرامون اهمیت واگذاری سرخابی ها گفت: دو باشگاه بزرگ و مردمی استقلال و پرسپولیس، مورد توجه تمام افکار عمومی است و مردم با پیروزی آنها خوشحال و با شکست این دو تیم ناراحت می شوند. مردم ایران با این دو باشگاه زندگی می کنند.

اگر رئیس جمهور کمک نمی کرد...

او افزود: فوتبال امروزی یک صنعت است. یکی از ظرفیت های بسیار خوبی که ایجاد شده، ظرفیت بالای این دو باشگاه ورزشی است و تشکر می کنم از همه عزیزانی که در این راه به ما کمک کردند. اینجا جا دارد از شخص رییس جمهور که انصافا اگر حضور نداشتند و تاکید های فراوانی در این خصوص نمی کردند شاید این اتفاق بزرگ امروز رخ نمی داد تشکر کنم. همچنین شخص خاندونزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و بازاریان رییس سازمان خصوصی سازی و همکارانشان کمک های زیادی را به ما کردند.

خریداران باعث توسعه فوتبال شدند

او خاطر نشان کرد: نباید از فعالیت های دوستانمان در فدراسیون فوتبال نیز غافل شویم و باید از آنها هم تشکر کنم. خریداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک بزرگی به فوتبال کشور کردند و مطمئنا با حضور این خریداران شاهد توسعه فوتبال در بخش خصوصی خواهیم بود و خیلی از مشکلاتی که مورد نقد کارشناسان بود دیگر رقم نخواهد خورد.

وزارت ورزش کار نظارتی در فوتبال انجام خواهد داد

هاشمی تصریح کرد: انتقال رسمی این دو باشگاه امروز انجام خواهد شد و کار نظارتی وزارت ورزش در قالب باشگاه داری و همچنین در مجموعه فدراسیون فوتبال شروع می شود. ان‌شاالله با مدیریت های خوبی که انجام می شود ما شاهد رشد و تحول بیشتری در فوتبال کشور خواهیم بود. هر موقع که حال این دو باشگاه خوب باشد حال کشور نیز خوب است و هر زمان که حال فوتبال خوب باشد حال کل ورزش کشور نیز خوب است.

اراده دولت برای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس محقق شد

او ادامه داد: بارها و در جلسات مختلف گفته ام که کار وزارت ورزش باشگاه داری نیست و باید کارهای نظارتی انجام دهد ما دنبال محقق شدن این اراده بوده ایم، خیلی از عزیزان و کارشناسان به ما نقد می کردند که واگذاری استقلال و پرسپولیس شدنی نیست اما من خوشحالم که این امر امروز به سرانجام رسید و اراده دولت برای خصوصی سازی سرخابی ها محقق شد.

۵ درصد از سهام استقلال و پرسپولیس به پیشکسوتان اهدا می شود

او افزود: از تمام پیشکسوتان عزیز این دو باشگاه، تقدیر و تشکر می کنم و انتظار دارم که در ادامه مسیر نیز به ما کمک کنند؛ قرار است برای ارج نهادن به این عزیزان ۵ درصد از سهام این دو باشگاه نیز تعلق گیرد و در این زمینه با سازمان خصوصی سازی و وزرات امور اقتصاد و دارایی نیز صحبت هایی را انجام خواهیم داد.

تمامی موانع را رفع کردیم تا به آسیا بروند

او در پایان گفت: امروز به بهترین شکل ممکن واگذاری این دو باشگاه صورت پذیرفت. ما مشکلات زیادی داشتیم و در این خصوص ۶ الی ۷ جلسه با نهادهای مختلف و باشگاه ها برگزار کردیم. تمام موانع را رفع کردیم تا بدون کوچک ترین دغدغه ای این دو تیم بتوانند در رقابت های آسیایی حضور یابند تا هواداران استرسی در این خصوص نداشته باشند و از دیدن فوتبال تیم های خود لذت ببرند.