میزبانی فرابورس ایران از چهارمین صندوق املاک و مستغلات کشور ​

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرا بورس ایران از آغاز پذیره‌نویسی چهارمین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کشور با نماد «مالک آتیه» از امروز (۴ اردیبهشت‌) خبر داد و گفت: این نوع صندوق‌ها امکان بهره‌مندی از بازدهی بخش املاک را برای سرمایه‌گذاران با منابع خرد در بستری شفاف فراهم می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه هدف فرا بورس مجهز کردن بازار به ابزارهای مالی متنوع است، افزود: همبستگی نسبتاً پایین کلاس املاک و مستغلات با سایر دارایی‌ها منجر به تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک خواهد شد.

مدیرعامل فرا بورس شفافیت، نقد شوندگی و معافیت‌های مالیاتی را از ویژگی‌های مثبت صندوق‌های املاک و مستغلات دانست.