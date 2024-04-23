  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۶

موضع‌گیری جدید عمار حکیم درباره غزه

موضع‌گیری جدید عمار حکیم درباره غزه

رئیس جریان حکمت ملی عراق به موضع‌گیری درباره تحولات غزه پرداخت و از جامعه جهانی خواست که تل آویو را مجبور به تن دادن به توقف جنگ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: رژیم غاصب صهیونیستی به جنایات وحشیانه خود در غزه ادامه می‌دهد و به دنبال پایان دادن کامل مظاهر زندگی در غزه است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق بیان کرد: رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان جامعه جهانی به کشتار ساکنان غزه ادامه می دهد.

وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه افزود: حمله به مرکز درمانی ناصر و کشته و ناپدید شدن صدها نفر از ساکنان غزه در آن یکی از حلقه‌های زنجیره جنایات رژیم وحشی است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان ضمن محکوم کردن کشتار دسته‌جمعی مردم غزه از همه ملت‌ها و دولت‌های جهان و نهادهای بین‌المللی خواست که برای نجات ملت فلسطین از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی که پیر و جوان و کودک و زن نمی‌شناسد، دست به اقدامی انسانی بزنند و رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش قطع‌نامه شورای امنیت درباره توقف جنگ کنند.

کد مطلب 6086538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها