به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: رژیم غاصب صهیونیستی به جنایات وحشیانه خود در غزه ادامه می‌دهد و به دنبال پایان دادن کامل مظاهر زندگی در غزه است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق بیان کرد: رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان جامعه جهانی به کشتار ساکنان غزه ادامه می دهد.

وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه افزود: حمله به مرکز درمانی ناصر و کشته و ناپدید شدن صدها نفر از ساکنان غزه در آن یکی از حلقه‌های زنجیره جنایات رژیم وحشی است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان ضمن محکوم کردن کشتار دسته‌جمعی مردم غزه از همه ملت‌ها و دولت‌های جهان و نهادهای بین‌المللی خواست که برای نجات ملت فلسطین از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی که پیر و جوان و کودک و زن نمی‌شناسد، دست به اقدامی انسانی بزنند و رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش قطع‌نامه شورای امنیت درباره توقف جنگ کنند.