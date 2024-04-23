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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۱۲

در موزه هنرهای معاصر تهران؛

نشست تخصصی «اقلیم، طبیعت و بیان هنری» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «اقلیم، طبیعت و بیان هنری» برگزار می‌شود

اولین نشست تخصصی نمایشگاه «بر فراز دشت» با عنوان «اقلیم، طبیعت و بیان هنری»، شنبه ۸ اردیبهشت‌ ماه در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، اولین نشست تخصصی نمایشگاه «بر فراز دشت» با موضوع «اقلیم، طبیعت و بیان هنری» با حضور مسیحا ربیعی، پژوهشگر و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و کیوریتور نمایشگاه، شهریار زرشناس پژوهشگر و عضو هیات‌علمی دانشگاه سوره، سمیه رمضان ماهی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه سوره و امیر دستمردی هنرمند تجسمی و مدرس دانشگاه و دبیر جلسه، روز شنبه ۸ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۴ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

در نمایشگاه «بر فراز دشت»، ۷۲ اثر از ۱۸ هنرمند ایرانی و ۶ هنرمند خارجی از مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش‌درآمده است. این نمایشگاه با رویکردهای طبیعت‌گرایانه، بخش بزرگی از تاریخ هنرهای بصری جهان را به خود اختصاص داده و تا ۱۶ اردیبهشت همه‌روزه به جز دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی برای بازدید عموم علاقه‌مندان برقرار است.

حضور در این نشست برای همه علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 6086711

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