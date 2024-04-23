به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، اولین نشست تخصصی نمایشگاه «بر فراز دشت» با موضوع «اقلیم، طبیعت و بیان هنری» با حضور مسیحا ربیعی، پژوهشگر و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و کیوریتور نمایشگاه، شهریار زرشناس پژوهشگر و عضو هیات‌علمی دانشگاه سوره، سمیه رمضان ماهی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه سوره و امیر دستمردی هنرمند تجسمی و مدرس دانشگاه و دبیر جلسه، روز شنبه ۸ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۴ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

در نمایشگاه «بر فراز دشت»، ۷۲ اثر از ۱۸ هنرمند ایرانی و ۶ هنرمند خارجی از مجموعه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش‌درآمده است. این نمایشگاه با رویکردهای طبیعت‌گرایانه، بخش بزرگی از تاریخ هنرهای بصری جهان را به خود اختصاص داده و تا ۱۶ اردیبهشت همه‌روزه به جز دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی برای بازدید عموم علاقه‌مندان برقرار است.

حضور در این نشست برای همه علاقه‌مندان آزاد است.