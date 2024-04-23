به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در سخنانی ضمن تاکید بر پایبندی قطر بر میانجیگری در گفت‌وگوهای آتش‌بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از ارزیابی مجدد بحث میانجیگری از سوی این کشور سخن گفت.

وی افزود: میانجیگران از عدم دستیابی به توافق آتش‌بس در ماه رمضان احساس ناکامی می‌کنند. ما ناخشنودی خود را نسبت به هجمه‌های متعدد علیه تلاش‌های میانجیگری به ویژه تلاش‌های صورت گرفته از سوی قطر ابراز داشته‌ایم.

الانصاری گفت: وزیران کابینه نتانیاهو اظهاراتی منفی را در خصوص نقش قطر بیان کرده‌اند. هرگز نخواهیم پذیرفت که از قطر برای موضع‌گیری‌های سیاسی یا اهداف انتخاباتی از سوی هیچکدام از طرف‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون گروه‌های مذاکره‌کننده در رابطه با بحران غزه در قطر حضور ندارند. چالش نخست در برابر میانجیگری آن است که طرف‌ها باید جدیت کافی برای دستیابی به نتیجه را داشته باشند. برهه کنونی نیازمند یکپارچگی بیش‌تر میان تمامی طرف‌های فلسطینی است.

الانصاری گفت: هیچ طرفی از جامعه بین‌الملل نمی‌تواند حمله به رفح را که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند بپذیرد. همه ما باید تلاش کنیم حمله احتمالی اسراییل به رفح و این جنگ متوقف شود.

وی افزود: ما از تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال می‌کنیم. همچنین ما از گزارش کولونا و تصمیم چندین کشور برای تامین مالی آنروا پیش از ارایه این گزارش استقبال می‌کنیم. امیدواریم که گزارش کولونا به از سرگیری تامین مالی آنروا و افزایش آن بیانجامد.