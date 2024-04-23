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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۰

سخنگوی وزارت خارجه قطر:

میانجیگری خود را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهیم

میانجیگری خود را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهیم

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور به تلاش برای میانجیگری در بحران غزه پایبند است، اما این میانجیگری را مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در سخنانی ضمن تاکید بر پایبندی قطر بر میانجیگری در گفت‌وگوهای آتش‌بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از ارزیابی مجدد بحث میانجیگری از سوی این کشور سخن گفت.

وی افزود: میانجیگران از عدم دستیابی به توافق آتش‌بس در ماه رمضان احساس ناکامی می‌کنند. ما ناخشنودی خود را نسبت به هجمه‌های متعدد علیه تلاش‌های میانجیگری به ویژه تلاش‌های صورت گرفته از سوی قطر ابراز داشته‌ایم.

الانصاری گفت: وزیران کابینه نتانیاهو اظهاراتی منفی را در خصوص نقش قطر بیان کرده‌اند. هرگز نخواهیم پذیرفت که از قطر برای موضع‌گیری‌های سیاسی یا اهداف انتخاباتی از سوی هیچکدام از طرف‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون گروه‌های مذاکره‌کننده در رابطه با بحران غزه در قطر حضور ندارند. چالش نخست در برابر میانجیگری آن است که طرف‌ها باید جدیت کافی برای دستیابی به نتیجه را داشته باشند. برهه کنونی نیازمند یکپارچگی بیش‌تر میان تمامی طرف‌های فلسطینی است.

الانصاری گفت: هیچ طرفی از جامعه بین‌الملل نمی‌تواند حمله به رفح را که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند بپذیرد. همه ما باید تلاش کنیم حمله احتمالی اسراییل به رفح و این جنگ متوقف شود.

وی افزود: ما از تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال می‌کنیم. همچنین ما از گزارش کولونا و تصمیم چندین کشور برای تامین مالی آنروا پیش از ارایه این گزارش استقبال می‌کنیم. امیدواریم که گزارش کولونا به از سرگیری تامین مالی آنروا و افزایش آن بیانجامد.

کد مطلب 6086807

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    نظرات

    • NP IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
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      بهتره که میانجگری نشه بسپرند به خود خواسته ملت فلسطین و مقاومت چون قطعا شما وسیله ای برای فریب دادن فلسطینی ها و مهره های بازی برای و به دست دشمن و رژیم جعلی خواهید شد و یک طعمه برای رسیدن دشمن به اهداف کثیف خود به دست شما .
    • NP IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      0 0
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      قطر بهتره روی میانجگری خود خیلی فکر کنه چون در این میانجگری آن هم بین دشمن با فلسطین می تونه قطر طعمه خواسته ها خیانت های پلید کثیف مکر رژیم جعلی بشه . هر توطءه ای می تونه شکل بگیره و آن هم با کشورهای منطقه ای در این مراودات و میانجگری ها بهتره این کشورها مقامات و مقاومت حماس همه هوشیار آگاه باشند

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