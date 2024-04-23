اوضاع وحشتناک اسیران غزه به روایت آزاده فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عمر عساف» آزاده فلسطینی و یکی از اعضای ارشد «تشکل ملی دموکراتیک» در سخنانی به تشریح وضعیت وحشتناک اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی پرداخت.

عساف گفت: من مانند هزاران فلسطینیِ بازداشت‌شده دیگر در دوران اسارت با گرسنگی، شکنجه و تعرض روزانه مواجه بودم. همچنین من مانند اسیران دیگر مورد قصور و کوتاهی پزشکی قرار گرفتم و ۲۹ کیلوگرم از وزن خود را طی ۶ ماه از دست دادم.

وی افزود: رژیم اشغالگر در حال حاضر اسیران را از مواد غذایی اساسی محروم می‌کند و مقدار اندکی غذا به آنان می‌دهد. درد و رنج‌هایی که من کشیدم در برابر آنچه هزاران اسیر اهل غزه متحمل می‌شوند بسیار ناچیز است. آن‌ها به صورت ویژه شکنجه می‌شوند.

عساف با تشریح وضعیت اسیران اهل غزه ادامه داد: اسیران غزه با سگ‌های پلیسی و نیروهای سرکوبگر مورد حمله قرار می‌گیرند و از نظر روحی شکنجه می‌شوند.

این آزاده فلسطینی افزود: باید در سطح سازمان‌های بین‌المللی برای توقف جنایت علیه اسیران فلسطینی به ویژه اسیران اهل غزه اقدام صورت بگیرد.