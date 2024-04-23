به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان مسابقات جهانی توزیع سهمیه المپیک در دوحه قطر و در پایان مرحله مقدماتی تراپ بانوان، مرضیه پرورش نیا با ثبت امتیاز ۱۱۴ رکورد برون مرزی تراپ بانوان را ارتقا داد.



رکورد قبلی تراپ بانوان ۱۱۳ بود که‌ باز هم توسط مرضیه پرورش‌نیا ثبت شده بود.



مرضیه پرورش نیا در این رقابت‌ها در جایگاه هجدهم ایستاد.