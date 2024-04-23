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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۸

مسابقات تیراندازی سهمیه المپیک؛

رکورد تراپ بانوان توسط مرضیه پرورش‌نیا شکسته شد

رکورد تراپ بانوان توسط مرضیه پرورش‌نیا شکسته شد

رکورد مسابقه تراپ بانوان توسط مرضیه پرورش‌نیا در جریان مسابقات جهانی قطر شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان مسابقات جهانی توزیع سهمیه المپیک در دوحه قطر و در پایان مرحله مقدماتی تراپ بانوان، مرضیه پرورش نیا با ثبت امتیاز ۱۱۴ رکورد برون مرزی تراپ بانوان را ارتقا داد.

رکورد قبلی تراپ بانوان ۱۱۳ بود که‌ باز هم توسط مرضیه پرورش‌نیا ثبت شده بود.

مرضیه پرورش نیا در این رقابت‌ها در جایگاه هجدهم ایستاد.

کد مطلب 6086903
فریبا جلیل خانی

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