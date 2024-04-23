دولت یارانه حمل‌ و نقل عمومی را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام دبیری، روز سه شنبه در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، گفت: امروزه تعریف باسواد نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده است، زمانی فردی خواندن و نوشتن بلد بود باسواد بود؛ اما امروزه اینطور نیست.
وی افزود: چند سال پیش در تعریف سواد ١٢ مهارت تعریف شده بود که یکی از مهمترین آنها محیطزیست است چند سال بعد پا را فراتر گذاشتند و بحث عملیاتی شدن به تعریف باسواد اضافه شد یعنی هر کسی باید از آموختههای خود استفاده کرده تا تغییری ایجاد کند حالا آیا سیستم آموزشی ما با این تعریف همخوانی دارد؟
دبیری تأکید کرد: باید تغییرات اساسی اتفاق بیفتد به ویژه در زمینه محیط زیست، باید مسائل محیط زیستی از کودکی آموزش داده شود چون در سن بزرگسالی تأثیری ندارد. فرهنگ سازی باید در رفتار نمود پیدا کند تا تأثیرگذار باشد.
رئیس شورای عالی استانها اظهار کرد: کارها و اقدامات باید به گونهای باشد که مردم آن را لمس کنند، مثلاً در زمینه مصرف کیسههای پلاستیکی باید فرهنگ سازی و کارهای اجرایی صورت گیرد، در بسیاری از کشورها مردم باید برای کیسههای پلاستیکی پول بدهند چون هدفشان کاهش مصرف پلاستیک است در کشور ما هم باید همین گونه باشد.
دبیری خاطرنشان کرد: ایران در زمینه انرژیهای پاک ظرفیت خوبی دارد و میتوان با برنامهریزی از خورشید و باد و دریا برای تولید انرژی پاک استفاده کرد.
وی در مورد صنایع آلاینده نیز بیان کرد: گاهی یک صنعت آلاینده دیر شناسایی میشود که در این مدت خسارات زیادی به محیط زیست آن منطقه وارد میشود، شهرداریها باید از عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت استفاده کنند.
دبیری درباره تعداد خودروها و آلایندگی آنها نیز گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است. در این شهرها باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفیت نیز باید ارتقا یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شورا طبق قانون میتواند لایحه و طرح به مجلس ارائه دهد، بنابراین در این زمینه هم میتوانیم به سازمان حفاظت محیطزیست کمک کنیم و از این ظرفیت در راستای مسائل محیط زیستی استفاده کنیم، همچنین میتوانیم از شرکتهای دانشبنیان کمک بگیریم.
وی درباره اهمیت ملموس بودن اقدامات، افزود: دریاچه ارومیه یکی از مطالبات مردم است که میخواهند بدانند چه اقداماتی در آنجا انجام شده است. بنابراین مسئولان سازمان محیطزیست باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
دبیری در پایان اظهار داشت: امیدواریم نتایج این نشست در آینده نزدیک بررسی و اثربخشی آن مشخص شود.
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