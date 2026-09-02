محمد صادق طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد اظهار کرد: مبارزه با قاچاق با هدف صیانت از اقتصاد جامعه و جلوگیری از فعالیتهای سازمانیافته و غیرقانونی در این حوزه دنبال میشود.
وی افزود: در استان یزد نیز کارگروهها و ساختارهای تخصصی برای مقابله با پدیده قاچاق تشکیل شده و برنامهریزیهای لازم برای رصد و کنترل فعالیتهای مرتبط انجام شده است.
تشکیل قرارگاههای مبارزه با قاچاق سوخت
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد، تشکیل قرارگاه استانی و شهرستانی مبارزه با قاچاق سوخت را از اقدامات مهم انجامشده عنوان کرد و گفت: این قرارگاه در مرکز استان با حکم استاندار و در شهرستانها با ریاست فرمانداران تشکیل شده است.
طهماسبی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، ایجاد سامانههای نظارتی بهویژه در حوزه نظارت فنی بر برآورد و تخصیص سوخت به معادن، صنایع، واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی است که این موضوع در کارگروه استانی سوخت به صورت مستمر مورد رصد قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه یزد استانی صنعتی، معدنی و کشاورزی است، تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت سامانههای موجود، نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع سوخت در استان تقویت شده است.
نظارت بر ورود و خروج کالاهای اساسی
طهماسبی همچنین از ساماندهی مبادی ورودی استان خبر داد و گفت: نظارت بر ورود و خروج کالاهای اساسی، نهادههای دامی، کالاهای غذایی و دارویی در حوزه انسان و دام مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، علاوه بر نظارت بر انبارها، مراکز عرضه کالا نیز در مرکز استان و شهرستانها تحت نظارت قرار دارند و اطلاعات مربوط به این بخش باید در سامانههای جامع ثبت شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد تأکید کرد: صرف ثبت اطلاعات در سامانهها کافی نیست و نظارت بر نحوه عرضه کالاهای اساسی نیز باید به صورت مستمر انجام شود.
یزد با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست
طهماسبی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: همکاران اداره صنعت، معدن و تجارت و مجموعههای مرتبط با بازار در این شرایط پای کار بودند و هدف اصلی، نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی و اطمینان از دسترسی مردم به این کالاها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان یزد با وفور کالاهای اساسی مواجه هستیم و در این زمینه چالش کمبود کالا نداریم.
نظارت بر جابهجایی سوخت با سامانههای سپهتن و سیپاد
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد، ساماندهی و نظارت بر صدور بارنامهها و باربرگها را از دیگر اقدامات انجامشده برشمرد و گفت: با استفاده از سامانههای سپهتن و سیپاد و با توجه به شرایط یزد به عنوان یک استان صنعتی، معدنی و کشاورزی، نظارت بر نحوه جابهجایی و توزیع سوخت در استان تقویت شده است.
طهماسبی افزود: با ثبت اطلاعات در سامانهها، امکان رصد و نظارت دقیقتر بر فرآیند توزیع سوخت در استان فراهم شده است.
یزد استان واسط در مسیر قاچاق سوخت است
وی با اشاره به موقعیت یزد در مسیرهای حملونقل کشور گفت: استان یزد به عنوان یک استان واسط در حوزه قاچاق سوخت ارزیابی میشود و به همین دلیل مقابله با قاچاق سوخت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
طهماسبی افزود: همکاران کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای مرتبط در حوزههای مختلف پای کار هستند و با جدیت با قاچاقچیان سوخت مقابله میکنند.
وی تصریح کرد: تاکنون اقدامات انجامشده موجب شده است در حوزه سوخت، از آسیب به مردم جلوگیری شود و اجازه ندهیم قاچاق سوخت به تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز مردم لطمه وارد کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، روند مقابله با قاچاق و خدمترسانی به مردم با قوت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما