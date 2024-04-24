آغاز رقابت ۸ تیم برای رسیدن به جام جهانی/جدال ایران با حریف مرموز

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز چهارشنبه آغاز می‌شود و ۸ تیم راه یافته به این مرحله برای صعود به مرحله نیمه نهایی و کسب جواز صعود به جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان با هم رقابت خواهند کرد. ۴ تیم برتر این مسابقات راهی جام جهانی خواهند شد.

افغانستان - تاجیکستان

از ساعت ۱۰:۳۰ تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تاجیکستان به مصاف هم خواهند رفت. این ۲ تیم را باید شگفتی سازان این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا نامید. افغانستان که برای نخستین پا به این مسابقات گذاشته است توانست با هدایت مجید مرتضایی در گروهی که تیم‌های ملی ایران، کویت و بحرین حضور داشتند با برتری برابر بحرین و کسب تساوی برابر کویت و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به کویتی‌ها در رده دوم قرار بگیرد و راهی این مرحله شود. افغانستان در مرحله گروهی آمار ۷ گل زده و ۸ گل خورده را ثبت کرد.

در سوی مقابل هم تیم ملی فوتسال تاجیکستان دست به کار بسیار بزرگی زد و در حالی که در گروه خود با تیم‌های مطرح ژاپن مدافع عنوان قهرمانی، قرقیزستان و کره جنوبی هم گروه بود توانست با برتری برابر کره جنوبی و تساوی برابر ژاپن و قرقیزستان با ۵ امتیاز صدرنشین گروه شود. تاجیکستان در مرحله گروه ۵ گل زده و ۳ گل خورده کسب کرد تا نشان دهد متخصص کسب امتیاز به شکلی اقتصادی است.

تاجیک‌ها در یازده دوره‌ای که در جام ملت‌های آسیا شرکت کرده‌اند تجربه حضور در نیمه نهایی را نداشتند.

ایران - قرقیزستان

تیم‌های ملی ایران و قرقیزستان از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف هم می‌روند. تیم ملی فوتسال ایران با هدایت وحید شمسایی در مرحله گروهی با ۳ پیروزی و کسب ۹ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار گرفتند و اکنون امیدوارند با برتری برابر قرقیزستان یک گام دیگر به کسب عنوان قهرمانی نزدیک شوند.

تیم ملی فوتسال قرقیزستان هم که در مرحله گروهی به عنوان یک پدیده ظاهر شد و با برتری ۳ بر ۲ برابر ژاپن نشان داد یکی از پدیده‌های این دوره از مسابقات است امید دارد بتواند برابر ملی‌پوشان ایران نتیجه مطلوب خود را بگیرد. قرقیزستان در مرحله گروهی ۱۰ گل زده و ۹ گل خورده ثبت کرد.

اوج عملکرد قرقیزستان در جام ملت‌های آسیا در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بود که توانست در هر سه دوره به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند اما این تیم هیچگاه تجربه حضور در فینال را به دست نیاورده است.

تایلند - عراق

از ساعت ۱۴:۳۰ تیم ملی تایلند رو در روی عراق قرار می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند با حذف ژاپن از این رقابت‌ها تایلند مدعی اول رسیدن به دیدار نهایی است و این تیم انگیزه زیادی برای برتری برابر عراق دارد. تایلند در مرحله گروهی توانست با ۹ امتیاز صدرنشین شود و با ۱۰ گل زده و ۲ گل خورده بهترین خط دفاعی مرحله گروهی را از آن خود کرد.

تایلند تاکنون ۸ بار به نیمه نهایی راه پیدا کرده است و ۲ بار هم به فینال رسیده است که یک بار برابر ایران و یک بار هم برابر ژاپن مغلوب شده است.

البته عراقی‌ها هم تیم دست و پا بسته‌ای ظاهر نشدند و با برتری ۶ بر ۲ برابر استرالیا و پیروزی ۵ بر یک برابر عربستان نشان دادند به همین سادگی دست از رقابت نخواهند کشید و رقیب سرسختی برای تایلندی‌ها خواهند بود. عراق در گروهی که ازبکستان هم حضور داشت با ۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. این برابر ازبکستان با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد.

اوج پیشرفت عراقی‌ها در مسابقات آسیایی هم در سال ۲۰۱۸ بود که توانستند راهی دیدار نیمه نهایی شوند اما در این دیدار در ضربات پنالتی مغلوب ازبکستان شدند.

ازبکستان - ویتنام

از ساعت ۱۷:۳۰ هم تیم‌های ملی ازبکستان و ویتنام رو در روی هم قرار می‌گیرند. ازبکستانی‌ها در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌های زیادی در فوتسال انجام داده‌اند و در مرحله گروهی هم نشان دادند اهداف بزرگی در این دوره از رقابت‌ها دارند. این تیم که به واسطه میزبانی در جام جهانی ۲۰۲۴ از هم اکنون جواز حضور در این مسابقات را کسب کرده است امیدوار است بتواند با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات تاریخ سازی کند.

این تیم در ۱۶ دوره‌ای که جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود یکی از بهترین تیم‌ها بوده و توانسته است ۱۰ بار به نیمه نهایی برسد ۴ بار هم تجربه رسیدن به فینال را داشته است که ۳ بار برابر ایران و یک بار برابر ژاپن مغلوب شده است.

ویتنام هم در گروهی که تایلند، میانمار و چین حضور داشتند توانست با ۴ امتیاز و بعد از تایلند به عنوان تیم دوم صعود کند. در بین تمام تیم‌های حاضر در این مسابقات ویتنام با ۳ گل خورده یکی از بهترین خطوط دفاعی را داشت و از سوی دیگر با تنها ۳ گل زده ضعیف‌ترین عملکرد را در خط تهاجمی ثبت کرد.

ویتنام فقط یک بار و در سال ۲۰۱۶ توانسته است راهی نیمه نهایی شود که در آن دوره برابر تایلند با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شدند.