به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هزاران نفر از مردم اردن ساعتی پس از سخنرانی ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام دعوت او را لبیک گفته و مجدداً به خیابان آمده و علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات کنندگان اردنی با سردادن شعارهایی مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در امان حمایت خود را از غزه و مقاومت اعلام کردند.

ساعاتی پیش از این، سخنگوی گردان‌های قسام با اشاره به تلفات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه تاکید کرد که این عملیات آغازی بر پایان این رژیم است. ابو عبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در اظهاراتی تاکید کرد که تصاویری که از درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی منتشر می‌شود، بخشی از دستاوردهای میدانی مقاومت است و تلفات در میان اسرای اسرائیلی بسیار بالا رفته است.

وی جنگ طوفان الاقصی را آغازی بر پایان قدیمی‌ترین اشغالگری در طول تاریخ معاصر دانست و تاکید کرد که این عملیات نقطه‌ای سرنوشت ساز در تاریخ امت اسلام خواهد بود.

وی ابراز داشت: مبارزان ما تلفات بسیار زیاد و بی‌سابقه‌ای در میان نیروهای دشمن به جای گذاشته‌اند و افراد آن را در کمین‌های محکم خود گرفتار کرده‌اند.

سخنگوی نظامی حماس با اشاره به اینکه فیلم‌هایی که منتشر می‌شود، تنها بخشی از دستاوردهای میدانی مقاومت است، ابراز داشت که بنا به دلایل امنیتی انتشار برخی فیلم‌ها را به آینده سپرده‌ایم، عناصر مبارزه ما برخی عملیات بی‌سابقه و کشنده را انجام داده‌اند و دیگر گروه‌ها نیز در موازات این عملیات فعالیت دارند.

وی ابراز داشت که عناصر گردان‌های قسام در تمامی محورهای درگیری از شمال غزه گرفته تا مرکز و جنوب آن با تاکتیک‌های متنوع و تسلیحات مناسب وارد عرصه جنگ شده‌اند و مقاومت در برابر دشمن اسرائیلی تا خروج آخرین نظامی صهیونیست از نوار غزه ادامه خواهد داشت.

وی بار دیگر هشدارهای موجود در خصوص اسرای دشمن صهیونیستی در نزد مقاومت را تکرار کرده و در عین حال گفت که سران دشمن به این هشدارها اهمیت نمی‌دهند.

ابوعبیده ادامه داد که گروه‌های مقاومت اهمیتی به فریبکاری‌های میدانی دشمن نمی‌دهند و آینده، دروغ بودن ادعاهای دشمن را نشان خواهد داد.

این مقام نظامی حماس خاطرنشان کرد: تلفات اسرای اسرائیل بسیار زیاد شده است، البته ما از ماه‌ها قبل تلاش داریم از آنها محافظت کنیم تا بتوانیم منافع ملت خود را تأمین کنیم و این موضوع همچنان ادامه دارد.