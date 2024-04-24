اهدای یک هزار سند مالکیت در دو شهرک به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به استان خوزستان، یک هزار فقره سند مالکیت حدنگاری مربوط به شهرک «بنوار ناظر» شهرستان اندیمشک و روستای «دونه» شهرستان امیدیه را به نمایندگی از مالکین به تعدادی از مردم این مناطق اهدا کرد.

وی در آئین اهدای این اسناد که با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای اداری شهرستان و تعدادی از مردم این مناطق در شهرستان اندیمشک برگزار شد، با عذرخواهی از مردم این دو منطقه بابت تأخیر در تثبیت مالکیت آن‌ها در سالیان گذشته به دلیل برخی اختلافات مالکیتی و بین دستگاهی گفت: اقدام هماهنگ دستگاه قضائی و ثبت استان، فرمانداری، شورای اداری و نماینده مردم شهرستان در مجلس نمونه یک همکاری خوب بین نمایندگان سه قوه در رفع موانع است و این هم افزایی و حرکت‌های جهادی باید برای ایجاد رضایت‌مندی مردم تداوم داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت از همه دستگاه‌های مرتبط با زمین در این شهرستان خواست تا با همکاری دستگاه قضائی و ثبت استان، هرچه زودتر نسبت به صدور اسناد مالکیت تمامی متصرفین شهرک «بنوار ناظر» و اتمام حدنگاری کامل شهرستان اقدام کنند.

دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، امروز مالکیت مردم بر اموالشان با جدیت و به بهترین نحو از سوی سازمان ثبت و دست در سراسر کشور تثبیت و یا در حال انجام است و روز به روز مزایای بهره‌مندی از سند رسمی در حال گسترش است.

در این جلسه همچنین زمانی اصل فرماندار اندیمشک هم، رفع مشکل مالکیتی این شهرک بعد از ۴۶ سال با همت ثبت، دادگستری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها را اقدام بسیار مهمی در رفع اختلافات و دستیابی مردم به حق و حق و شأن دانست و گفت: جهش در ارائه خدمات ثبتی در چند سال اخیر کاملاً محسوس است.

گفتنی است، با صدور و اهدای این اسناد، تعداد اسناد حد نگار روستایی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون در استان خوزستان به ۷ هزار و ۵۶۰ فقره سند رسیده است.