مشکل اسناد مالکیت منازل در شهرستان لالی بعد از ۷۵ سال حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر استانی شهریورماه سال گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه به استان خوزستان، جمعی از شهروندان شهر لالی در دیدار با رئیس قوه قضاییه، مشکلات خود را پیرامون عدم صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی مطرح کردند.

در پی این درخواست، رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را برای پیگیری فوری و تعیین تکلیف این موضوع به رئیس کل دادگستری استان خوزستان صادر کرد.

بر همین اساس، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان با رویکرد حل مسئله و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌بخشی، جلسات متعددی را با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، مسئولان بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، فرماندار شهرستان لالی و همچنین رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان برگزار کرد.

با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی دقیق کارشناسانه و حقوقی موضوع، موانع موجود بر سر راه صدور اسناد مالکیت در شهرستان لالی شناسایی و راهکارهای اجرایی آن مصوب گردید.

بر اساس این گزارش، با گذشت ۱۰ ماه از صدور دستور رئیس دستگاه قضا و با تلاش مستمر دستگاه‌های متولی، اقدامات موثر زمان خوب مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و پیگیری‌های حقوقی و قضایی دادگستری خوزستان، وعده رئیس قوه قضاییه محقق شد و فرآیند صدور سه هزار و ۵۰۰ سند به مساحت بیش از ۲۵۰ هکتار در هسته مرکزی شهر لالی از اسناد مالکیت برای ساکنان منازل این شهرستان آغاز و اجرایی شد و امروز در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستان لالی در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، مدیران کل ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن،امام جمعه،مسئولان قضایی شهرستان، جمعی از مردم و حضور وبیناری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اسناد واگذار شد.

این اقدام قضایی که در راستای حفظ حقوق عامه و تثبیت مالکیت شهروندان صورت گرفته است.