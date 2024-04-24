لزوم توجه بیشتر به مقاوم سازی بافت فرسوده در بویین زهرا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ادیب رامندی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح شهرها و روستاهای تابعه شهرستان، تصریح کرد: در سطح شهرستان بوئین‌زهرا با مشارکت بنیاد مسکن در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامات مناسبی صورت گرفته است و در سال جاری نیز با جدیت بیشتری این امور پیگیری می‌شود.

وی افزود: در اجرای پروژه‌های طرح ملی نهضت مسکن اقدامات مناسبی جهت تخصیص زمین، واگذاری آن به واجدین شرایط و نیز پرداخت تسهیلات در راستای خانه‌دار شدن مردم شهرستان صورت گرفته است که این امر نیز با جدیت بیشتری در سال جاری پیگیری می‌شود.

فرماندار بوئین زهرا اظهار کرد: بنیاد مسکن یکی از نهادهای انقلابی و یادگار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران است، اجرای طرح هادی، بهسازی معابر در روستاها به خصوص روستاهای محروم و ساخت مسکن محرومین این شهرستان به کمک این بنیاد صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: با تعامل و همراهی فی مابین دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن در این شهرستان خواهیم بود، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یقیناً می‌تواند در تأمین مسکن محرومین در سطح شهرها و روستاهای تابعه کمک‌های زیادی انجام دهد و ما به دنبال مقاوم سازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی با توجه به لرزه خیز بودن این شهرستان هستیم.