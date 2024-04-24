امشب آخرین فرصت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار مهر، از تعداد ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ داوطلب شرکت کننده در آزمون دکتری ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند و کارنامه نتایج اولیه آزمون دکتری از ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

افرادی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در یک یا چند کد ترکیب رشته از مجموعه امتحانی در دوره روزانه یا سایر دوره‌ها شده‌اند، تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی خود حداکثر ۵۰ کدرشته محل در صورت وجود با توجه به مجموعه امتحانی که در آن آزمون داده‌اند، اقدام کنند.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به درگاه دانشگاه مذکور به آدرس www.azmoon.org مراجعه و بر اساس اطلاعیه‌های مربوط که در درگاه اطلاع رسانی آن دانشگاه منتشر می‌شود، اقدام کنند. کد دسترسی برای انتخاب رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در انتهای کارنامه سنجش درج شده است.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم شامل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و … در دهه اول خردادماه ۱۴۰۳ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.