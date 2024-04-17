دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۴۰۳ روز سهشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در یک یا چند کد ترکیب (رشته) از مجموعه امتحانی در دوره روزانه یا سایر دورهها شدهاند، باید از روز شنبه اول اردیبهشت ماه تا روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به ثبت کدرشتهمحلهای انتخابی خود (حداکثر ۵۰ کدرشتهمحل در صورت وجود) با توجه به مجموعه امتحانی که در آن آزمون دادهاند، در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.
به متقاضیان توصیه میشود؛ ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و اطلاعیههای مرتبط با آن اقدام، سپس کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود را از کدرشتهمحلهای مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویتها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهای خود اقدام کنند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی این آزمون از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور از امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در اختیار داوطلبان قرار گرفته است و داوطلبان می توانند در این لینک https://www8.sanjesh.org/download/1403/phd/cs/NOETCSphd1403_v1.pdf آن را دریافت کنند.
اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) در دهه اول خردادماه ۱۴۰۳ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و علاقهمند به انتخاب رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به درگاه مربوطه دانشگاه آزاد به آدرسwww.azmoon.org مراجعه و بر اساس اطلاعیههای مربوط که در درگاه آن دانشگاه اطلاعرسانی خواهد شد، اقدام کنند. کد دسترسی برای انتخاب رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی در انتهای کارنامه درج شده است.
داوطلبانی که فقط مجاز به انتخاب رشته در دورههای غیرروزانه شدهاند و علاقهمند به انتخاب هر یک از کدرشتهمحلهای مربوط به دانشگاههای: امام صادق (ع)، جامع امام حسین (ع) و علوم انتظامی امین هستند، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم مطابق توضیحات انتهای دفترچه، میتوانند کدرشتهمحلهای مربوط به دورههای روزانه فقط دانشگاههای مذکور را با توجه به مجموعه امتحانی خود نیز انتخاب کنند.
به گزارش مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی برگزار شد. تعداد ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ نفر در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۴۵ درصد زن و ۵۵ درصد مرد بودند.
گروه علوم انسانی با ۲۹ کدرشته و ۱۰۱ هزار و ۷۸۸ نفر داوطلب بزرگترین گروه حاضر در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ است. داوطلبان در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان به رقابت پرداختند.
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