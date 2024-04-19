به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا کریمیان خاطرنشان کرد: از ۱۵۱ هزار و ۶۴۳ داوطلب شرکت کننده در آزمون دکتری ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.
وی گفت: کارنامه نتایج اولیه آزمون دکتری از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده و آندسته از افرادی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی در یک یا چند کد ترکیب رشته از مجموعه امتحانی در دوره روزانه یا سایر دورهها شدهاند، باید از روز شنبه اول اردیبهشت تا روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت نسبت به ثبت کدرشته محلهای انتخابی خود حداکثر ۵۰ کدرشته محل در صورت وجود با توجه به مجموعه امتحانی که در آن آزمون دادهاند، اقدام کنند.
کریمیان با اشاره به اینکه از تعداد بیش از ۱۲۵ هزار نفری که مجاز به انتخاب رشته شدهاند ۶۸ هزار و ۷۶۵ نفر مرد و ۵۶ هزار و ۴۰۹ نفر زن هستند خطاب به متقاضیان تأکید کرد: ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و اطلاعیههای مرتبط با آن اقدام، سپس کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود را از کدرشتهمحلهای مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویتها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهای خود اقدام کرده و توجه داشته باشند دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی این آزمون در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و علاقهمند به انتخاب رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به درگاه دانشگاه مذکور به آدرس www.azmoon.org مراجعه و بر اساس اطلاعیههای مربوط که در درگاه اطلاع رسانی آن دانشگاه منتشر میشود، اقدام کنند ضمن اینکه کد دسترسی برای انتخاب رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی در انتهای کارنامه درج شده است.
وی افزود: اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم شامل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و … در دهه اول خردادماه ۱۴۰۳ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.
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