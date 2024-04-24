داود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای تکمیل راه آهن اردبیل – میانه ۶۰۰ میلیارد تومان، تکمیل تونل حیران ۴۰ میلیارد تومان، راه اردبیل – سرچم ۵۰ میلیارد تومان، راه کلور – درام ۹ میلیارد تومان، سه راهی سربند به سه راهی مشگین شهر ۲۵ میلیارد تومان و اردبیل – مشکین شهر ۲۵ میلیارد تومان از این محل ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: از محل فروش اوراق اسلامی برای تکمیل سد هشجین ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافت تا این پروژه سرعت اجرایی بیشتری به خود بگیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: برای پروژه های آّبرسانی و فاضلاب شهری نیز منابع خوبی پیش بینی شده که طرح آبرسانی به مشگین شهر ۲۰ میلیارد تومان، آبرسانی به اردبیل یک میلیارد تومان و تاسیسات فاضلاب شهری اردبیل ۲۰ میلیارد تومان از این محل تخصیص می یابد.

شایقی در مورد توسعه بیمارستان ولیعصر مشگین شهر و نجف زاده اردبیل نیز گفت: برای تکمیل بیمارستان نجف زاده اردبیل ۵ میلیارد تومان و توسعه بیمارستان ولیعصر مشگین شهر یک میلیارد تومان از این محل ابلاغ شده که با تزریق این منابع این پروژه ها سرعت اجرایی بیشتری می گیرد.

وی بیان کرد: بهسازی راه اصلی امیرکندی – گرمی – بیله سوار از محورهای مهم مواصلاتی استان اردبیل است که برای تکمیل این مسیر ۱۵ میلیارد تومان از محل فروش اوراق به صورت نقد ابلاغ می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اضافه کرد: همه این تخصیص ها به استناد ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه و از محل فروش اوراق اسلامی به صورت نقد به خزانه کل کشور ابلاغ شده است.