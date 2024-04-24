به گزارش خبرنگار مهر، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه حجاب و عفاف، اظهار کرد: ما عملاً نمی‌توانیم در مساله اجرا وارد شویم اما در تلاش برای فرهنگ‌سازی برای آن هستیم.

وی افزود: یکی از مسایلی که توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری در این زمینه در سال گذشته انجام گرفت، آموزش زیست عفیفانه به مربیان بود که آن‌ها برای والدین برنامه‌های الگوی و کارگاهی برگزار خواهند کرد و در پنج استان این کار انجام شده و برای ۱۰ استان دیگر هم برنامه کارگاهی در مشهد برگزار می‌شود.

خزعلی گفت: طبق گزارش بهزیستی استان تهران، با ترمیمی که در دستورالعمل فرزندخواندگی صورت گرفته، برخی شیرخوارگاه‌ها به دلیل ایجاد صف فرزندخواندگی جمع‌آوری شده‌اند و بچه‌ها به خانواده‌ها سپرده شده‌اند.

وی افزود: در سال اول دولت سیزدهم، بسیاری در شهرها از این موضوع ناراحت بودند که در نوبت هستند اما به آنان فرزندی سپرده نمی‌شود و گاهی این انتظار دو تا سه سال طول می‌کشید.