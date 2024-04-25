به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به روز بزرگداشت معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری اظهار کرد: بسیاری از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی با محوریت آموزش و پرورش و مدارس در نقاط مختلف میتواند برطرف شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: در شهر مناطقی وجود دارد که دچار فقر فرهنگی هستند و میتوان با استفاده از ظرفیت مدرسه و مسجد برای ساماندهی آنها فکری کرد.
وی بیان کرد: یکی از شاخصها در ارزیابی مدارس و معلمان موفق میتواند این باشد که یک مدرسه یا معلم چقدر توانسته در حل معضلات اجتماعی محله و خانواده دانشآموزان مؤثر باشد.
نظری متذکر شد: مولدسازی ظرفیت مناسبی است که در حوزههای مختلف از جمله توسعه فضاهای آموزشی میتوان از آن بهره برد. در همین راستا پنج بسته مولدسازی به ارزش ۲۰ همت به شورای عالی مولدسازی رفته است.
استاندار خراسان رضوی همچنین بسیج همه دستگاهها و اقشار را برای تجلیل و تکریم معلمان خواستار شد و آمادگی مدیریت استان را برای کمک به مسأله مسکن فرهنگیان به عنوان یک اولویت اعلام کرد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد؛
لزوم بسیج همه دستگاهها و اقشار برای تجلیل و تکریم معلمان
مشهد- استاندار خراسان رضوی بر ضرورت بسیج همه دستگاهها و اقشار برای تجلیل و تکریم معلمان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به روز بزرگداشت معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری اظهار کرد: بسیاری از ناهنجاریها و معضلات اجتماعی با محوریت آموزش و پرورش و مدارس در نقاط مختلف میتواند برطرف شود.
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