حمله به رفح به یک درگیری سیاسی داخلی برای اسرائیل تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یکی از رهبران جنبش حماس با اشاره به موضوع حمله زمینی رژیم صهیونیستی به رفح تاکید کرد: کشورهایی که اقدام به صدور بیانیه‌های مشترک می‌کنند، بهتر است تحرکی عملی برای توقف جنگ در غزه داشته باشند.

اسامه حمدان تاکید کرد که با گروه‌های فلسطینی طرحی را برای تشکیل دولت اضطراری بر اساس قاعده توقف جنگ در غزه ارائه دادیم.

حمدان گفت ما در برابر فرصتی حقیقی برای وحدت فلسطینیان بر سر پروژه آزادسازی و تشکیل کشور مستقل فلسطین هستیم.

وی افزود: عملیات رفح بیشتر از اینکه یک تحرک نظامی باشد، به یک نزاع سیاسی داخلی برای اسرائیل تبدیل شده است.

اسامه حمدان تاکید کرد شاخه نظامی حماس مادامی که اشغالگری وجود داشته باشد، پابرجا خواهد بود و پس از تشکیل کشور فلسطین هم در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد با ادامه تلاش تیم‌های پزشکی برای یافتن اجساد شهدایی که توسط ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی اعدام شده و در گورهای دسته جمعی در بیمارستان ناصر در خان یونس دفن شدند، مجدداً از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط می‌خواهیم تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی و تجهیزات لازم را برای جست و جوی مفقودین و شناسایی اجساد شهدا به نوار غزه اعزام کنند، به ویژه اینکه بیش از نیمی از ۲۹۲ جسدی که تاکنون در بیمارستان ناصر کشف شده‌اند، هویت آن‌ها مشخص نشده است.

در این بیانیه آمده است: ما بر ضرورت تشکیل فوری کمیته مستقل بین‌المللی برای تحقیق در مورد این جنایت وحشیانه تاکید داریم که روز به روز ابعاد تازه‌تری از آن مشخص می‌شود، از جمله کشف گورهای دسته جمعی شامل اجساد بیماران و مجروحان غیرنظامی و زنان و کودکان که مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفتند، علاوه بر وجود نشانه‌هایی دال بر دفن زنده بعضی از آن‌ها.

حماس تاکید کرد که ما نسبت به چشم‌پوشی از این جنایات و ادامه سیاست حمایت از رژیم اشغالگر و سرپوش نهادن بر جنایات آن و مصون نگه داشتن جنایتکاران اسرائیلی از هرگونه مجازات هشدار می‌دهیم.

از سوی دیگر، با افزایش گمانه زنی‌ها در خصوص احتمال حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح انتقادات در محافل سیاسی از حمله مذکور افزایش یافته است.

در همین راستا اسرائیل زیو رئیس سابق شعبه عملیات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ورود به رفح منجر به تحقق پیروزی نخواهد شد. ترس من این است که این حمله به سلسله شکست‌های دیگری بیانجامد.

از سوی دیگر عیران عتسیون معاون سابق رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ورود به رفح از لحاظ راهبردی هیچ اهمیتی ندارد. این عملیات موفقیت آمیز نخواهد بود.

روز گذشته رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد چند تیپ از نیروهای لشکر ۹۹ ارتش این رژیم مجدداً به بخش‌های مابین جنوب و شمال نوار غزه بازگشتند تا جایگزین نیروهای تیپ موسوم به ناحال شوند.

رسانه‌های عبری در روزهای اخیر گفته‌اند که تیپ ناحال همان تیپی است که در حال آمادگی برای حمله به رفح است.

این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از تیپ‌های ارتش رژیم صهیونیستی از برخی منطقه‌های غزه از جمله خان یونس خارج شده بودند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی آمار جدیدی را از تلفات نظامیان صهیونیست در نبردهای جاری در نوار غزه اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته میان مبارزان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در نوار غزه ۱۱ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۳۳۰۵ نظامی صهیونیست به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شده‌اند.

بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی از مجموع این ۳۳۰۵ نظامی صهیونیست ۱۵۸۴ نفر در جریان حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه زخمی شده‌اند.