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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۵

بازگشت چند تیپ از ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه

بازگشت چند تیپ از ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد چند تیپ از نیروهای ارتش این رژیم مجددا به مناطقی بین جنوب و شمال نوار غزه بازگشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد چند تیپ از نیروهای لشکر ۹۹ ارتش این رژیم مجدداً به مناطقی مابین جنوب و شمال نوار غزه بازگشتند تا جایگزین نیروهای تیپ موسوم به ناحال شوند.

رسانه های عبری در روزهای اخیر گفته اند که تیپ ناحال همان تیپی است که در حال آمادگی برای حمله به رفح است.

این در حالی است که در روزهای اخیر برخی از تیپ های ارتش رژیم صهیونیستی از برخی مناطق غزه از جمله خان یونس خارج شده بود.

در تحولی دیگر، ظهر امروز منابع محلی از درگیری شدید مقاومت با نظامیان اشغالگر در اطراف اردوگاه النصیرات در شهر غزه خبر دادند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد درگیری‌های شدیدی بین مبارزان مقاومت فلسطین و نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه جریان دارد.

از سوی دیگر، الموگ بوکر خبرنگار شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در ارتباط با نبرد زمینی غزه گفت: داستان حقیقی این روزهای نوار غزه این است که ما آن‌گونه که نتانیاهو می‌خواهد ادعا کند، به پیروزی نزدیک نیستیم.

کد مطلب 6087602

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