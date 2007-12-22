نمایشگاه نمادهای ادیان ابراهیمی در شهر قدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساین آن سن دیه گو، موزه سرزمینهای انجیل مستقر در شهر قدس این نمایشگاه را با هدف نشان دادن میزان اشتراکها برگزار می کند تا شکافهای دینی را از بین ببرد.

فیلیپ وکاساوویک معاون متصدی این نمایشگاه که تحت عنوان " سه وجه یکتاپرستی" برگزار می شود، گفت: باید به یاد داشته باشیم ریشه های ما مشترک است، متأسفانه اخیرا این افکار از یکدیگر جدا شده اند.

اشیاء به نمایش گذاشته شده قطعاتی از سنگهای صلیبی شکل، ستاره یهودیت، تصویر شمعدان نماد یهودیت و جواهرات قرن سوم تا سیزدهم است.

متصدیان موزه استدلال می کنند برخی از نمادهای یک دین گاهی در ادیان دیگر نیز کاربرد دارد چرا که هر سه دین توحیدی دارای میراث مشترک هستند.

برای مثال شمعدان یهودیت که در طول جشن هانوکا روشن می شود در دیوار برخی از سردابهای مسیحی در رم و سکه های قرن هفتمی در امپراطوری اسلامی مشاهده می شود. تصویر کبوتر که مسیحیت آن را به روح القدس نسبت می دهند در بسیاری از سنگ قبرهای یهودیان حکاکی شده است.

همچنین ستاره در بسیاری از فرهنگها نماد نظم جهانی یا نور الهی است.

موزه سرزمینهای انجیل در شهر قدس این نمایشگاه را با هدف تأکید بر ریشه های مشترک ادیان ابراهیمی برگزار کرده تا شکافهای به وجود آمده رفع شوند.