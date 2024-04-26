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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۷

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

تقلب در کنکور سراسری صفر است

تقلب در کنکور سراسری صفر است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با قاطعیت می گوییم که تقلب در کنکور صفر است. هیچ کسی نمی تواند سوالات را لو دهد و یا سواستفاده کند.

گزارش خبرنگار مهر، دکترعبدالحسین خسروپناه امروز جمعه ۷ اردیبهشت در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ماموریت های خود علاوه بر تصویب اسناد بالادستی باید نظارت ارزیابی دقیق هم از مصوبات داشته باشد.

وی افزود: سازمان سنجش در دو سال اخیر رشد دقیقی پیدا کرده است. بازدیدی که از سازمان سنجش و آزمون داشتیم با قاطعیت می گوییم که تقلب در کنکور صفر است. هیچ کسی نمی تواند سوالات را لو دهد و یا سواستفاده کند.

خسروپناه یادآور شد: به جرات می توان ادعا کرد که عدالت آموزشی در آزمون های سراسری رعایت می شود.

کد مطلب 6088860

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