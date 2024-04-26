به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز جمعه ۷ اردیبهشت در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران افزود: چهار آزمون نوبت اول کنکور روز گذشته در سلامت کامل برگزار شد.

وی افزود: در شهرستان های زیرکوه و حاجی آباد در استان خراسان جنوبی به دلیل سیل بسیار سنگین ، متاسفانه حدود ۶۰ نفر از داوطلبان علی رغم اینکه ارتش جمهوری اسلامی تمام امکانات خود را برای این امر بسیج کرده بودند، این داوطلبان به آزمون نرسیدند.

پورعباس یادآور شد: این نوید را به این گروه از داوطلبان می دهم که با هماهنگی دولت، آزمون اختصاصی فرهنگیان برای این گروه را در دو هفته آینده برگزار می کنیم. این موضوع به این افراد اطلاع رسانی می شود و داوطلبان آمادگی خود را تا دو هفته آینده حفظ کنند. دلیل برگزاری آزمون فرهنگیان برای این گروه این است که آزمون سراسری در تیرماه برگزار می شود ولی آزمون فرهنگیان تنها در نوبت اردیبهشت برگزار شده است.

رییس سازمان سنجش درباره آمار تقلب امتحانی در کنکور سراسری ۱۴۰۳ اظهار داشت: در مجموع در چهار آزمونی که برگزار شده است ۴ نفر دستگیر شده اند که نشان می دهد مردم و داوطلبان به سنجش اعتماد کردند و دچار وسوسه شبکه های متقلب نشده اند.

وی افزود: یک نفر در تهران بوده است که در زمان آزمون از دفترچه عکس گرفته است و در عرض چند دقیقه دستگیر شد. دو نفر در استان های جنوبی ابزار تقلب داشتند و یک نفر در غرب کشور قصد عکس از دفترچه داشت که دستگیر شدند. آمار ۴ نفر در مقابل چند هزار نفر سال های گذشته نزدیک صفر است.

پورعباس اظهار داشت: امروز که روز برگزاری آزمون گروه علوم تجربی است روز سختی است و تمامی اقدامات حفاظتی در شدیدترین وضعیت خود اجرا می شود. آمادگی کامل در این زمینه در تمام لایه های حفاظتی وجود دارد.