پرسپولیس حریف گربه سیاه نشد/ حضور یک تیم از لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با انجام ۸ بازی در دو روز پنج‌شنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت پیگیری شد و در پایان تیم‌های مس رفسنجان، چادرملو اردکان، گل گهر سیرجان، هوادار، آلومینیوم، تراکتور، ملوان و سپاهان راهی یک چهارم نهایی شدند.

در اولین بازی مرحله یک هشتم نهایی، تیم‌های مس رفسنجان و پیکان در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که بازی دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی شاگردان محرم نویدکیا موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۴ میهمان خود را شکست دهند و به یک چهارم نهایی صعود کنند. پیروزی در این بازی به روند شکست ناپذیری محرم نویدکیا همراه با مس در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی ادامه داد.

چادرملو پیروز مصاف لیگ یکی‌ها

دو تیم مس کرمان و چادرملو اردکان نیز آغاز کننده دیدارهای امروز جمعه ۷ اردیبهشت بودند که مصاف این دو تیم لیگ دست اول نیز با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی شاگردان سعید اخباری که شانس قهرمانی در لیگ دسته اول را هم دارند موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۳ مس کرمان را شکست دهند و راهی مرحله بعد شوند.

صعود راحت گل گهر در خارج از خانه

تیم گل گهر که در بازی‌های اخیر خود در لیگ برتر نتوانسته بود نتایج خوبی را کسب کند امروز جمعه در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف تیم فجرسپاسی رفت و موفق شد با نتیجه قاطع ۳ بر صفر میزبان خود را شکست دهد و گام به یک چهارم نهایی جام حذفی بگذارد. «روبرتو تورس» در این بازی نیز همانند لیگ برتر نقش تأثیرگذاری داشت و توانست یک گل و دو پاس گل به نام خود به ثبت برساند.

پیروزی راحت هوادار برابر مس

تیم هوادار با هدایت مسعود شجاعی نتایج خوبی را تاکنون کسب کرده است و این تیم امروز رو در روی تیم مس سونگون قرار گرفت و توانست با نتیجه ۳ بر یک این تیم را شکست دهد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. داریوش شجاعیان که پس از حضور شجاعی متحول شده در این بازی نیز توانست گل اول تیمش را وارد دروازه مس کند.

پرسپولیس باز هم برابر آلومینیوم شکست خورد

تیم پرسپولیس در حالی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف آلومینیوم رفت که این تیم در نیمه اول با نمایشی زیبا توانست دو بر صفر از حریف خود پیش بیافتد اما در نیمه دوم شاگردان سید مجتبی حسینی موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند تا کار به وقت‌های کشیده شود. در وقت‌های اضافه نیز پرسپولیس در هر دو نیمه توانست گلزنی کند و دو بار از میزبان خود پیش افتاد اما در پایان این بازی پُر گل با نتیجه تساوی ۴ بر ۴ به پایان رسید تا ضربات پنالتی تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی را مشخص کند.

در ضربات پنالتی احمد گوهری دروازه بان آلومینیوم عملکرد بهتری نسبت به امیررضا رفیعی داشت و توانست ضربات دانیال اسماعیلی فر و وحید امیری را مهار کند و در مجموع آلومینیوم با نتیجه ۶ بر ۵ پرسپولیس را شکست داد و جواز حضور در مرحله یک چهارم را به دست آورد. «اوسمار» و شاگردانش در هفته شانزدهم لیگ برتر نیز برابر آلومینیوم نتیجه را یک بر صفر واگذار کرده بودند.

انتقام تراکتور از ذوب آهن به لطف درخشش پورحمیدی

تیم فوتبال تراکتور که در لیگ برتر و در مصاف با ذوب آهن با نتیجه ۴ بر یک بازی را واگذار کرده بود؛ امروز بار دیگر و این بار در جام حذفی به مصاف ذوب آهن رفت و بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی نیز حسین پورحمیدی دروازه بان تراکتور توانست درخشش خوبی داشته باشد تا تیمش با نتیجه ۳ بر یک ذوب آهن را شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.

رستگاری ملوان در لحظات پایانی

دو تیم ملوان و سایپا یکی دیگر از بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی را امروز برگزار کردند که نتیجه بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در وقت‌های اضافه هم دو تیم بسیار بازی کسل کننده‌ای را نشان دادند و در دقیقه ۱۱۹ تیم ملوان توانست گل دوم را وارد دروازه سایپا کند تا حساب کار دو بر یک به سود ملوان شود و این تیم در حضور هواداران خود جشن صعود به مرحله یک چهارم نهایی را بگیرد.

مغانلو صعود سپاهان به یک چهارم نهایی را قطعی کرد

تیم فوتبال سپاهان در آخرین دیدار این مرحله از ساعت ۱۹:۳۰ امروز به مصاف هم رفتند که سپاهانی‌ها تا دقیقه ۲+ ۹۰ با تک گل کاوه رضایی از حریف خود پیش بودند و کمتر کسی انتظار به دست آمدن نتیجه تساوی در این بازی را داشت که میلاد پاک پرور در دقایق اضافه نیمه دوم توانست گل تساوی را برای آبی پوشان جنوب به ثمر برساند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود. در نیمه نخست وقت‌های اضافه توپی از خط دروازه‌ها رد نشد اما در نیمه دوم، شهریار مغانلو موفق شد در دقیقه ۱۱۸ گل پیروزی بخش سپاهان را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند تا صعود زردپوشان به مرحله یک چهارم نهایی قطعی شود.