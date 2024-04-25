مس به ۱/۴ نهایی صعود کرد/ شکست ناپذیری شاگردان نویدکیا حفظ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پیکان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۷:۴۵ و در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان دو نیمه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و مس موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۴ به سود شاگردان نویدکیا به پایان رسید.

ترکیب مس: حامد لک، محمد نژاد مهدی، رامتین سلیمان زاده، میثم تیموری، حسن جعفری، جلال‌الدین علی محمدی، فرشید باقری، مهدی ترکمان (۷۳ - عرفان شهریاری)، سعید واسعی، محمدمهدی محبی (۱۰۷ - محمد اکبری) و سجاد شهباززاده.

ترکیب پیکان: محمدرضا دیناروند، مبین دهقان، نیما احمدی (۷۵- امیرحسین صدقی)، ایمان اکبری، علی‌اصغر صادقی، ابوالفضل زمانی، علی‌اکبر رنجبر، امیرحسین غلامی، آرش هاشمی، مجتبی حقدوست و امیر شهیم.

تیم فوتبال مس بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۴ سجاد شهباززاده در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما دیناروند به خوبی مانع از باز شدن دروازه پیکان شد. پس از آن بازیکنان هر دو تیم بیشتر در میانه‌های زمین توپ را به گردش در می‌آوردند.

جلال‌الدین علی محمدی روی پاس سعید واسعی در دقیقه ۳۲ با ضربه پای راست دروازه دیناروند را باز کرد و گل اول بازی به نام او و تیم مس به ثبت رسید.

در نهایت این بازی در نیمه اول با یک گل خاتمه یافت.

در شروع نیمه دوم تیم پیکان خیلی زود به بازی برگشت و ابوالفضل زمانی موفق شد روی پاس در عرض احمدی و روی غفلت مدافعان مس توپ را وارد دروازه کند تا حساب کار یک بر یک شود. تیم مس موقعیت‌های زیادی را در نیمه دوم از دست داد و هیچکدام از توپ‌های شاگردان محرم نویدکیا به تور دروازه پیکان نچسبید تا برنده بازی در وقت‌های اضافه شناخته شود.

در وقت‌های اضافه موقعیت‌های دو تیم به خصوص مس رفسنجان حاصلی به همراه نداشت و کار به ضربات پنالتی کشیده شد و تیم مس رفسنجان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۴ پیکان را شکست دهد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. همچنین با این پیروزی، روند شکست ناپذیری محرم نویدکیا همراه با تیم مس حفظ شد.