۸ یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و بورکینافاسو امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کیلم دو تامبلا» نخست وزیر بورکینافاسو که به منظور شرکت در دومین همایش بین‌المللی ایران و آفریقا به تهران سفر کرده است، با «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کرد.

مرتضوی در این دیدار به تشریح مهمترین ظرفیت‌های صادرات محور جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های دو کشور پرداخت.

وزیر کار با اشاره به امضای ۸ یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و بورکینافاسو در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی بر تسریع در اجرای این برنامه‌ها تاکید کرد.

مرتضوی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با بورکینافاسو را عهده دار است.