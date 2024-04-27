  1. استانها
  2. بوشهر
۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۱

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر:

۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است

۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شده است

بوشهر- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با بیان اینکه ۷۶ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است، گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: وظایف و مأموریت اداره کل ثبت اسناد و املاک بر اساس قانون اساسی و قانون حد نگار تعیین و تکلیف شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: سیاست‌های ابلاغی و فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای کامل حدنگاری است.

بزرگمهر افزود: هویت دار کردن همه اراضی برای جلوگیری از زمین خواری و هرگونه فساد در این زمینه، الزام بر تنظیم اسناد رسمی از دیگر وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است.

صدور ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی

وی ادامه داد: در زمینه منابع طبیعی حدود ۹۹.۵ درصد اراضی ملی با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سند دار شده است که ۱۵ هزار هکتار اراضی باقیمانده در مرحله فرآیند برای صدر سند است.

بزرگمهر در خصوص رفع تداخلات بیان کرد: ۴۹۸ پلاک مشمول رفع تداخلات داریم که تاکنون ۲۳۰ پلاک تثبیت شده است و مابقی در دستور کار است که شهرستان‌ها باید بر اساس برنامه ابلاغی هر هفته ۲ پلاک برای رفع تداخل در دستور کار داشته باشند.

وی با بیان اینکه رفع تداخل به نفع مردم و دولت است، تصریح کرد: ۷۶ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است و اگر بتوانیم اراضی کشاورزی را سنددار کنیم هم از خرد شدن اراضی و هم از تهدید و به خطر افتادن امنیت غذایی جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 6089912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها