سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی اوقاف مرکزی در طرح پرورش ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقات و امور خیریه کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نمایشگاه ۳۹ شرکت حضور داشته که ۲۰ شرکت دانش بنیان محصولات خود را به منصه ظهور گذاشته‌اند و محصولات مابقی این شرکت‌ها تا یکسال آینده به مرحله تولید می رسند.

وی افزود: در میان این شرکت‌های دانش بنیان، طرح توسعه درنیکا با محوریت پرورش ماهی در قفس با سرمایه‌گذاری موقوفات استان مرکزی در حال فعالیت است.

وی اضافه کرد: این شرکت با ظرفیت ۵۰۰۰ تن ماهی، فعالیت خود را آغاز کرده و در مرحله نخست، ۱۰ قفس تکمیل شده و یک میلیون قطعه بچه ماهی ذخیره شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به عرضه اولیه ماهی‌های تولید شده به میزان ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان زیر قیمت بازار گفت: علاوه بر تأمین نیاز مردم استان مرکزی به پروتئین و گوشت سفید، این محصول به سایر استان‌ها و سراسر کشور نیر ارسال خواهد شد و در راستای عرضه و توزیع مستقیم ماهی در استان‌های قم، آذربایجان شرقی و اردبیل شعبه‌هایی ایجاد شده است.

حجت الاسلام واحدی افزود: افزایش سرانه مصرف ماهی و تغییر ذائقه مردم به سمت مصرف گوشت سفید به جای گوشت قرمز از جمله اهداف ویژه اجرای این طرح است.

مدیر کل اوقات و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: تکمیل زنجیره پرورش ماهی، پرورش بچه ماهی و فرآوری ماهی از دیگر اقدامات ویژه شرکت پرورش ماهی در قفس زبر مجموعه اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در سند چشم انداز ۱۰ ساله پیش بینی شده است.

حجت الاسلام واحدی سرمایه گذاری اولیه در پروژه پرورش ماهی در قفس ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اکنون ارزش واقعی شرکت بیش از ۴,۷۰۰ میلیارد ریال است که سرمایه هدفگذاری شده در ۲ سال در بازه زمانی یک و نیم ساله بازگشت.

مدیر کل اوقات و امور خیریه استان مرکزی گسترش صید ماهی در آب‌های عمیق و نیمه عمیق، تولید تجهیزات آبزی پروری و عرضه ماهی با قیمت پایین را از دیگر دستاوردهای این پروژه دانست و گفت تولید سوسیس و کالباس با حدود ۷۰ درصد گوشت خالص ماهی، جلبک تولید شده و کاربرد آن در محصولات آرایشی و غذایی از جمله دستاوردهای این شرکت دانش بنیان است.

وی تاکید کرد: راه اندازی این پروژه در بندر چارک علاوه بر تأمین زنجیره پروتئینی در راه اندازی اکوتوریسم و بازدید گردشگران از این سایت پرورش ماهی، مورد توجه ویژه است.