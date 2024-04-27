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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۲

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی:

سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی اوقاف مرکزی در طرح پرورش ماهی

سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی اوقاف مرکزی در طرح پرورش ماهی

اراک- مدیر کل اوقاف و امور خیریه مرکزی از سرمایه گذاری اولیه ۲ هزار میلیارد ریالی اوقاف این استان برای پروژه پرورش ماهی در قفس، بندر چارک استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی ظهر شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای سازمان اوقات و امور خیریه کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نمایشگاه ۳۹ شرکت حضور داشته که ۲۰ شرکت دانش بنیان محصولات خود را به منصه ظهور گذاشته‌اند و محصولات مابقی این شرکت‌ها تا یکسال آینده به مرحله تولید می رسند.

وی افزود: در میان این شرکت‌های دانش بنیان، طرح توسعه درنیکا با محوریت پرورش ماهی در قفس با سرمایه‌گذاری موقوفات استان مرکزی در حال فعالیت است.

وی اضافه کرد: این شرکت با ظرفیت ۵۰۰۰ تن ماهی، فعالیت خود را آغاز کرده و در مرحله نخست، ۱۰ قفس تکمیل شده و یک میلیون قطعه بچه ماهی ذخیره شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با اشاره به عرضه اولیه ماهی‌های تولید شده به میزان ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان زیر قیمت بازار گفت: علاوه بر تأمین نیاز مردم استان مرکزی به پروتئین و گوشت سفید، این محصول به سایر استان‌ها و سراسر کشور نیر ارسال خواهد شد و در راستای عرضه و توزیع مستقیم ماهی در استان‌های قم، آذربایجان شرقی و اردبیل شعبه‌هایی ایجاد شده است.

حجت الاسلام واحدی افزود: افزایش سرانه مصرف ماهی و تغییر ذائقه مردم به سمت مصرف گوشت سفید به جای گوشت قرمز از جمله اهداف ویژه اجرای این طرح است.

مدیر کل اوقات و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: تکمیل زنجیره پرورش ماهی، پرورش بچه ماهی و فرآوری ماهی از دیگر اقدامات ویژه شرکت پرورش ماهی در قفس زبر مجموعه اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در سند چشم انداز ۱۰ ساله پیش بینی شده است.

حجت الاسلام واحدی سرمایه گذاری اولیه در پروژه پرورش ماهی در قفس ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اکنون ارزش واقعی شرکت بیش از ۴,۷۰۰ میلیارد ریال است که سرمایه هدفگذاری شده در ۲ سال در بازه زمانی یک و نیم ساله بازگشت.

مدیر کل اوقات و امور خیریه استان مرکزی گسترش صید ماهی در آب‌های عمیق و نیمه عمیق، تولید تجهیزات آبزی پروری و عرضه ماهی با قیمت پایین را از دیگر دستاوردهای این پروژه دانست و گفت تولید سوسیس و کالباس با حدود ۷۰ درصد گوشت خالص ماهی، جلبک تولید شده و کاربرد آن در محصولات آرایشی و غذایی از جمله دستاوردهای این شرکت دانش بنیان است.

وی تاکید کرد: راه اندازی این پروژه در بندر چارک علاوه بر تأمین زنجیره پروتئینی در راه اندازی اکوتوریسم و بازدید گردشگران از این سایت پرورش ماهی، مورد توجه ویژه است.

کد مطلب 6090080

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