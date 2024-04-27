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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۲

محمدحسن روزی‌طلب سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی صداوسیما شد

محمدحسن روزی‌طلب سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی صداوسیما شد

محمدحسن روزی‌طلب به سمت سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی رسانه ملی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدعلی صائب سرپرست معاونت سیاسی، محمدحسن روزی‌طلب به سمت سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی منصوب شد.

به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های خبرگزاری صداوسیما و شبکه خبر در تولید برنامه‌های سیاسی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های محتوایی، تجهیزاتی و نیروی انسانی مجموعه‌های خارج معاونت سیاسی، محورهای اصلی اداره کل برنامه‌های سیاسی در دوره جدید است.

از سوابق روزی‌طلب می‌توان به مدیرمسؤولی روزنامه ایران و مدیرعاملی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نویسنده بیش از ۲۰ عنوان کتاب در حوزه تاریخ سیاسی، مشاور و ناظر فیلم‌های سینمایی «ماجرای نیمروز»، «ماجرای نیمروز؛ ردخون» و «موقعیت مهدی» و سردبیری، نویسندگی و پژوهش ده‌ها برنامه تلویزیونی و مستند اشاره کرد.

کد مطلب 6090413
عطیه موذن

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