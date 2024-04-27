به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدعلی صائب سرپرست معاونت سیاسی، محمدحسن روزی‌طلب به سمت سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی منصوب شد.

به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های خبرگزاری صداوسیما و شبکه خبر در تولید برنامه‌های سیاسی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های محتوایی، تجهیزاتی و نیروی انسانی مجموعه‌های خارج معاونت سیاسی، محورهای اصلی اداره کل برنامه‌های سیاسی در دوره جدید است.

از سوابق روزی‌طلب می‌توان به مدیرمسؤولی روزنامه ایران و مدیرعاملی موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نویسنده بیش از ۲۰ عنوان کتاب در حوزه تاریخ سیاسی، مشاور و ناظر فیلم‌های سینمایی «ماجرای نیمروز»، «ماجرای نیمروز؛ ردخون» و «موقعیت مهدی» و سردبیری، نویسندگی و پژوهش ده‌ها برنامه تلویزیونی و مستند اشاره کرد.