به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر باید روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت رو در روی هم قرار بگیرند. پرسپولیس با ۵۲ و سپاهان با ۴۵ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند و پیروزی در این بازی برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است.

در بین بازیکنان فعلی دو تیم، ۳ بازیکن از پرسپولیس هر کدام با دو گل زده بهترین آمار را در مصاف رو در روی دو تیم داشته‌اند. امید عالیشاه، «گئورگی گولسیانی» و عیسی آل کثیر با پیراهن پرسپولیس توانسته‌اند دو بار دروازه زردپوشان اصفهانی را باز کنند.

عالیشاه که با مصدومیت مواجه است و دیدارهای اخیر پرسپولیس را از دست داده بود هنوز مشخص نیست که می‌تواند تیم خود را در مصاف حساس برابر سپاهان همراهی کند یا خیر. از سوی دیگر، گئورگی گولسیانی و عیسی آل کثیر مشکلی برای همراهی پرسپولیس در این بازی ندارند.

گولسیانی و آل کثیر سابقه بازی در سپاهان را دارند اما با پیراهن این تیم نتوانسته‌اند به پرسپولیس گل بزنند. این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و باید آیا ۳ گلزن برتر پرسپولیس برابر سپاهان در این دیدار هم موفق به باز کردن دروازه این تیم خواهند شد یا خیر.