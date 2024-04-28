به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال به هفته‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و تیم‌های بالای جدولی و پایین جدولی رقابت شدید با یکدیگری برای کسب عنوان قهرمانی و بقا در لیگ برتر دارند. استقلال تهران و پرسپولیس به ترتیب با ۵۳ و ۵۲ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند و پس از این دو تیم، سپاهان و تراکتور به ترتیب با ۴۵ و ۴۰ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

رقابت‌های باشگاهی در آسیا از فصل آینده با فرمتی جدید آغاز به کار می‌کند و دیگر لیگ قهرمانان آسیا نخواهیم داشت و به جای آن دو تورنمنت لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار می‌شود.

با توجه به عملکرد نمایندگان ایران در آخرین فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، سهمیه کشورمان در لیگ نخبگان، یک صعود مستقیم و یک صعود به پلی‌آف خواهد بود و در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز یک صعود مستقیم داریم. بنابراین ایران در مجموع برای فصل آینده رقابت‌های آسیایی ۲+۱ سهمیه خواهد داشت و این بدان معناست که قهرمان لیگ برتر و جام حذفی به همراه تیم دوم لیگ می‌توانند در رقابت‌های آسیایی سال آینده شرکت کنند و تیم سوم لیگ جایی در آسیا نخواهد داشت.

سپاهان در فاصله ۶ هفته تا پایان مسابقات با پرسپولیس که در رده دوم قرار دارد، اختلاف ۷ امتیازی دارد و تراکتور نیز ۱۲ امتیاز از سرخ‌پوشان پایتخت کمتر دارد؛ سپاهان به مراتب کار راحت تری نسبت به تراکتور برای رسیدن به جایگاه دوم جدول دارد و از آنجا که یک بازی رو در رو نیز با سرخ‌ها دارد، پیروزی در این بازی می‌تواند شاگردان «ژوزه مورایس» را به کسب سهمیه آسیایی نزدیک کند.