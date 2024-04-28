رقم پرداختی ما به حوزه حمل و نقل ۳۴ همت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت امنای محلات پایتخت، همزمان با دویست و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران آغاز به کار کرد.
زاکانی شهردار تهران در این جلسه با بیان اینکه یکی از مطالبات اصلی در قانون اساسی، پیشبرد امور مبتنی بر نگاه مردم سالاری دینی است، اظهار کرد: منشأ اقدامات و تحرکاتی که در جهان شکل میگیرد، انقلاب اسلامی است. مقاومت مردم فلسطین و منطقه فصل جدیدی را برای جامعه جهانی در راستای تحقق عدالت آغاز کرده و امیدواریم با آزادی ملتها و استقلال آنها همراه باشد.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه اقدام شورا و مدیریت شهری برگرفته از آن منجر به تشکیل هیئت امنای محلات شده است، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعههای اجرایی و معتمدین شوراها بر ایجاد ظرفیت جدید است. مدیریت شهری در دوره جدید مدیریت خود را مبتنی بر مشارکت قرار داد و سمت و سوی آن به مسیری هدایت شد که بتوان مشارکت را دنبال کرد. به طوری که تلاش شده با افق ۱۰ ساله شایستگیهای متعدد این شهر را بازبینی کند و به دنبال ایجاد هویت جدید در شأن پایتخت انقلاب اسلامی در کلانشهر و تک تک محلات آن است.
وی با بیان اینکه نگاه به ظرفیتهای بی نظیر و بی انتهای مردم نگاهی است که دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی به شمار میرود، خاطرنشان کرد: این نگاه میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای شهر ایجاد کند. امسال سال تولید است و یک ویژگی در کنار آن است که به مشارکت مردم تأکید دارد و این مشارکت در ابعاد مختلف میتواند راهگشا باشد.
زاکانی با تأکید بر اینکه در طرح من شهردارم از دو هزار و ۸۰ طرح با مشارکت ۳۵۴ هزار نفر، هزار و ۴۶۲ طرح انتخاب و نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان هزینه شد، گفت: حاصل این اقدام این شد که در سال گذشته عدد مشارکت مردم به یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر رسید و مردم سه هزار و ۳۰۰ طرح انتخاب کردند که هشت همت اعتبار برای آن در نظر گرفته شد. اگر مسیر درست اتکا به مردم نبود و وعدهای صادق برای انجام کارهایی که مردم انتخاب کردند، نبود، اینگونه نمیشد که به جای ۳۵۴ هزار نفر یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر مشارکت کنند.
شهردار تهران گفت: در سال ۱۴۰۱ مردم از بین طرحهای اولویت دار، طرحهایی را انتخاب و بر آن نظارت کردند که عمده این طرحها به اتمام رسیده است. سال قبل مردم پروژههایی را نیز پیشنهاد دادند و ما پاسخگوی مردم بودیم. صدها طرح در محلات به ما معرفی شد و طرحهایی که منطق کارشناسی داشت، برای اجرا انتخاب شدند.
تشکیل ۱۱ خانه جهادی ذیل هیأت امنای محلات
وی با بیان اینکه ذیل هیأت امنای محلات، مدیریت محله و ۱۱ خانه جهادی شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: امتداد آن در مساجد و خانوادهها امکانی را فراهم میکند که پیوستگی عمیقی با متن جامعه ایجاد شود. برای مثال تهران کلانشهری است که در آن نظام سلامت نسبت به بخشهایی از کشور در درجه بالاتری قرار دارد؛ لذا مرکز ارجاع از سراسر کشور در حوزه درمان به شمار میرود اما فقیرترین شهر به واسطه نبود شبکه مناسب است.
زاکانی با تأکید بر اینکه یکی از وظایف جدی هیئت امنای محلات تشکیل کانونهای جهادی سلامت و تندرستی است، یادآور شد: این بزرگترین سرمایه و مدل جدیدی از خدمت در جامعه ماست که تا متن جامعه و خانوادهها دنبال خواهد شد؛ لذا مفتخریم که نخبگان و مؤثرین محلات، ظرفیتی را به ظرفیتهای شهر اضافه میکنند.
شهردار تهران با بیان اینکه تلاش هیأت امنای محلات برای خلق ظرفیتهای جدید، افقی جدید برای محلات را ایجاد میکند، اظهار کرد: محور قرار دادن مردم برای عبور از مشکلات مورد اهمیت است. مردم ۴۰ و اندی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایطی را فراهم کردند که به واسطه آنها و با حضور و ظرفیت آنها، قلههای بزرگ فتح شود.
به گزارش شهر، شهردار پایتخت پس از استماع نقطهنظرات شوراییها درباره گزارش ارائه شده توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز گفت: مشخص است که چه کسی خوراک برای دشمن درست میکند. بنده باید در مورد چین توضیح دهم و این موضوع مهم است. ما میخواهیم به کار مردم برسیم.
شهردار تهران با بیان اینکه قرارداد به خانم سلیمانی ارائه شده است، تصریح کرد: رئیس کمیسیون حقوقی و رئیس کمیسیون حمل و نقل به ادعای معاون حمل و نقل قرارداد را تحویل گرفتهاند. اگر فیلمها بازبینی شود مشخص است که قرارداد تحویل داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه کارآمدی را میتوان با ادوار گذشته مقایسه کرد، گفت: نزدیک به ۳۲ ماه در خدمت مردم هستیم و امروز باید بگوییم که چه کردهایم. یکی از موارد بودجه و اعتبارات شورا و یکی دیگر نیز عملکرد گذشته است. ما در دوره خودمان وقتی کار را تحویل گرفتیم، اعداد و ارقام مشخصی وجود داشت.
زاکانی با بیان اینکه قویترین دوره مدیریت شهری دوره ششم است، یادآور شد: از سال ۹۰ تا ۱۴۰۲ آمارها مقایسه شده و هیچ دورهای به اندازه امروز کار انجام نشده است. سال ۹۳ به میزان ۱۳۰ هزار تن آسفالت توزیع شده و در سال قبل یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن آسفالت توزیع شد. سیاه نمایی بد است و باید اطلاع داشته باشیم و سخن بگوییم.
شهردار تهران با بیان اینکه در دو سال و نیم اخیر بیش از چهار هزار هکتار به فضای سبز افزوده شد، گفت: سال قبل دو هزار هکتار فضای سبز به عنوان کمربند سبز اضافه شد. در هیچ دورهای امکانات و منابع شهر به اندازه امروز سالم افزوده نشده است.
زاکانی با بیان اینکه در دوره چهار ساله گذشته ۲۱ رام dc و یک رام ac اورهال شد، گفت: در این دوره ۴۸ رام dc اورهال شده و امسال ۱۰ رام قطار ac و ۲۰ رام dc در برنامه است. بنده از این به بعد صحبت خواهم کرد چون عدهای خوراک برای اینترنشنال تولید میکنند و عدهای حرفهایی میزنند که ایمان را می کشند.
وی افزود: دوستان میگویند قبول نداریم. قبول نداشته باشید. بررسی کنید و حرف مستدل بزنید. بنده ۱۳ سال نماینده مجلس بودم و حق نداشتم حرف نادرست پای تریبون بزنم. در ۱۲ سال دوره آقای قالیباف هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شد و در چهار سال دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه اتوبوس خریداری شد و ۸۲۶ دستگاه تا امروز در این دوره وارد شده و ۲۷۱ دستگاه آن مربوط به دولت است. مابقی اتوبوسها نیز در حال واردات است. اگر اتوبوس خریدن راحت بود شهردار مدام اتوبوس می خرید.
اینکه تولیدکننده اتوبوس را تأمین نکرده مشکل ما نیست
زاکانی با بیان اینکه امروز دو هزار و ۸۰ دستگاه اتوبوس دائماً فعال هستند، گفت: بنده از سوال ناراحت نمیشوم و یک عمر سوال کردم و پاسخ شنیدم و امروز هم پاسخ میدهم. آنچه شورا برای ما مصوب کرد پنج هزار میلیارد تومان نقد و دو هزار میلیارد تومان غیر نقد بود که هزینه تأمین دو هزار دستگاه اتوبوس است و ما قرارداد پنج هزار دستگاه اتوبوس را منعقد کردیم. اینکه تولیدکننده تأمین نکرده مشکل ما نیست. ما تسهیلات و منابع نقد و غیرنقد شرکت عقاب را تأمین کردهایم و عمده منابع شرکت اسنا نیز تأمین شده است.
شهردار تهران با بیان اینکه شرکت شتاب اعلام کرده تا پایان سال میتواند ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی تحویل دهد، اظهار کرد: بنده بارها اعلام کردهام که مردم را اسیر دست این و آن قرار نمیدهم. مدیریت شهری دوره ششم همت کرد که مسیری را پیش ببرد که در کشور بی سابقه است. ما نوع منابع را به گونهای تجهیز کردیم که رشد فزاینده داشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: تحقق منابع ما تحقق بی نظیری است و در ۱۰۰ سال اخیر کسی نمیتواند بگوید شهرداری و شورا این میزان بودجه محقق کرده است. منشأ این منابع انضباط مالی، مولدسازی و پیگیری و مشارکت است و این منشأ شرایطی را فراهم کرد تا به جای هزار دستگاه اتوبوس دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خریداری شود.
پرداخت ۲ همت بیش از سرفصلها به حمل و نقل
شهردار تهران با بیان اینکه رقم پرداختی ما به حوزه حمل و نقل ۳۴ همت است، یادآور شد: در سرفصلها ۳۲ همت پیش بینی شده بود اما ما ۳۴ همت پرداخت کردیم. ما تلاش کردیم با تکیه بر شرایط تولید داخلی، توسعه حمل و نقل را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه پرسش تعدادی از اعضا در مورد سفر به چین بود، گفت: این اقدام جز افتخارات جمهوری اسلامی است. برخی دوستان علاقه ندارند بشنوند. برای اولین بار است که قراردادی برای انتقال تکنولوژی به این معنا انجام میشود. ما طرف ماجرا نیستیم و طرف بانک شهر است. بزرگترین شرکتها توسط بانک شهر در چین گردهم آمدند. بانک شهر زیر بار ریسک برای ما نمیرود و قویترین شرکت وارد عمل شد.
کارفرمای ۶۳۰ دستگاه واگن وزارت کشور است
زاکانی با اعلام اینکه کارفرمای ۶۳۰ دستگاه واگن ما نیستیم، گفت: وزارت کشور در سال ۱۳۹۶ کارفرمای دو هزار دستگاه واگن شد. دولت ناتوان قبل نتوانست این قرارداد را عملیاتی کند و دولت انقلابی به میدان آمد و همه دست به دست هم دادند. این کار نشدنی بود و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز در صحن شورا گفت که اگر همین یک موضوع را به نتیجه برسانید، دیگر نیاز نیست کاری کنید.
شهردار تهران همچنین تصریح کرد: ۵۵ درصد داخلی سازی تجهیزات شامل لوازم داخلی و بدنه و برخی سیستمها بود. ما در چین چند کار انجام دادیم و اولین کار این بود که از ۲۳ تا ۲۷ ماه زمان قرارداد را به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش دادیم. دومین خاصیت سفر این بود که توافق کردیم که بوژی داخلی سازی شود.
در قرارداد با چینیها ۲۵ میلیون یورو به نفع کشور عمل شد
وی افزود: در داخل کشور هیچ گاه بوژی به این شکل ساخته نشده و مپنا به تازگی وارد ساخت بوژی شده است. ما با چینیها قرارداد بستیم که اعتبار در نظر گرفته شده را انتقال تکنولوژی هزینه کند. ۲۵ میلیون یورو به نفع کشور عمل شد و ایران به عنوان بوژی ساز مطرح شد.
زاکانی با بیان اینکه ماحصل این اقدام برد بزرگی حاصل شد، خاطرنشان کرد: بررسیها صورت گرفت و چینیها در خردادماه نمونه یک در یک را تحویل خواهند داد. بنده اعلام کردم که دهه فجر، اولین واگن وارد خواهد شد و هیچ گاه نامی از نیمه اول سال نبردم. لذا در تأمین ۷۹۱ واگن و ۲۸۰ واگن در قرارداد جدید و ۱۱۳ واگن داخلی پیگیریها انجام شد.
وی با بیان اینکه هشت رام قطار هفت واگنه به طور کامل، ۱۰ رام تجهیزات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد میشود، خاطرنشان کرد: این اقدام یک افتخار ملی است. از این پس هرکسی سیاه نمایی کند بنده با عدد و رقم صحبت خواهم کرد و مردم میتوانند قضاوت کنند.
شهردار تهران با اعلام اینکه دو روز در سفر به چین، ابعاد مختلف حقوقی بررسی شد، گفت: طرف چینی مجاب شد که رویه جدیدی برای ما در نظر بگیرد و بنا شد تکنولوژی و پول چین مبتنی بر نیاز ما مسیری جدیدی را باز کند. ابتدا یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو قرارداد تأمین مالی منعقد شد. در ۱۱ روز ۱۰ شهر را بازدید کردیم و صبح تا شب مشغول به کار بودیم و بعد از این سفر تفاهم در حوزه واگنها و یک تفاهم تأمین مالی نیز منعقد شد.
وی همچنین تصریح کرد: از اتوبوسرانی و تاکسیرانی افرادی به چین سفر و نمونهها را بررسی کردند و بعد از آن بنده برای نهایی کردن قراردادها به چین سفر کردم. چرا برخی ناراحتند که ما میخواهیم خودروی با کیفیت ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهیم. پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد.
زاکانی با بیان اینکه طرف حساب ما بانک شهر با تمام امکانات خود است، یادآور شد: دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی پیگیری شد. عیب ما این است که پا در کفش کسانی میکنیم که میخواهند کل معادلات را به هم بریزند. قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته است باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح شده ۱۰۰ درصد غلط بود.
شهردار تهران گفت: مدتی است که آن فرد اعلام کرده که میگوید اما چه چیزی گفت. وزارت صمت، وزارت کشور و بانک مرکزی همه صفر تا صد موضوع را میدانند. موضع ما شفاف و افتخار این دوره است. چهارماه زمان تحویل تعهد چینی هاست که پس از دریافت پیش پرداخت، تحویل میدهند.
وی با بیان اینکه نمیدانیم چرا برخی ناراحتند، گفت: هیچکس جز ضد انقلاب، آمریکا و اسرائیل از موفقیتها رنج نمیبرد زیرا مردم به دنبال گشایش هستند.
زاکانی با بیان اینکه قراردادهای دیگر را دستگاههای دیگر دنبال میکنند، یادآور شد: عدهای میخواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد. وزرا از منطقه ۱۷ و ۱۸ بازدید کردند و باور نداشتند که تا این اندازه کار انجام شده است.
شهردار تهران تأکید کرد: فرمایشات برخی اعضا هزار و یک نکته داشت و عدم انعکاس درست واقعیتها بود. تقاضای ما از معاون حمل و نقل این است که موارد را در جلسه هم اندیشی مطرح کند اما برخی اعضا به جلسه هم اندیشی نمی آیند و صحن علنی را نیز ترک میکنند و نمیخواهند چیزی بشنوند.
وی خطاب به مردم گفت: عدهای نمیخواهند کار انجام شود اما ما گزارش ۳۱ ماه کار را به تدریج ارائه خواهیم داد و مردم به عینه این گزارشات را خواهند دید.
نظر شما